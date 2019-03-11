Водителей маршруток в Гомельской области привлекали к ответственности в 2018 году более тысячи раз

Более тысячи раз привлекали к административной ответственности водителей маршрутных такси в Гомельской области в 2018 году. Об этом сообщил заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Владимир Чикезов на встрече с перевозчиками экспресс-такси, передает корреспондент БелТА.

Зачастую о нарушениях очевидцы сообщают в дежурную службу ГАИ, размещают на интернет-порталах, вызывая большой общественный резонанс. Неоднократно гомельчане публиковали в социальных сетях сюжеты с видеорегистраторов, зафиксировавших момент нарушения ПДД водителями маршруток. Так, в одном из них запечатлен момент, когда начавшие переходить дорогу пешеходы были буквально в шаге от проезжавшего на запрещающий сигнал светофора маршрутного такси. По словам Владимира Чикезова, по каждому подобному сообщению проводится проверка, при подтверждении фактов нарушителей привлекают к административной ответственности.

В числе самых распространенных нарушений — превышение установленных скоростных режимов, нарушение правил маневрирования и перестроения, проезда перекрестков и пешеходных передов, посадки-высадки пассажиров, перевозка пассажиров сверх количества предусмотренных в салоне автомобиля мест для сидения.

По словам командира батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД облисполкома Владимир Саприко, часть нарушений обусловлена борьбой водителей экспресс-маршрутов за каждого пассажира. «Дабы быстрее забрать людей с остановки и опередить коллег с других маршрутов, некоторые водители проезжают на только загоревшийся или мигающий запрещающий сигнал светофора», — уточнил он, подчеркнув, что за грубые нарушения ПДД они могут быть лишены права управления транспортным средством и фактически потерять работу.

В 2018 году на дорогах региона зарегистрировано 5 ДТП с участием маршрутных такси, в которых 5 человек получили травмы. Ежегодно на дорогах страны наблюдается снижение числа аварий. «Этот результат можно получить только при взаимодействии и дисциплинированности всех участников дорожного движения, включая водителей маршрутных такси. Тогда аварийность будет приближаться к нулю», — подчеркнул Владимир Саприко, призвав организаторов перевозок к пониманию и дисциплине на дороге.

Перевозчики поддержали конструктивный диалог, внеся несколько предложений по корректировке организации дорожного движения на оживленных участках Гомеля.

Как рассказал заместитель директора КТУП «Гомельоблпассажиртранс» Илья Авдеенко, в настоящее время в транспортном экспресс-сообщении областного центра задействовано 123 перевозчика. Более 270 транспортных средств следуют по 24 маршрутам. Для удобства пассажиров на сайте предприятия размещено онлайн-расписание движения маршрутных такси. Разработано также бесплатное мобильное приложение, которое позволяет в режиме реального времени увидеть ближайшие к тому или иному остановочному пункту рейсы. Работа перевозчиков совершенствуется, обновляется их автопарк.