Дождь, метель и сильный ветер. Погода в Гомеле на неделю

На текущей неделе погода будет меняться каждый день и предугадать, что готовит день грядущий по силам разве что синоптикам. По их прогнозам, на смену ветру придет метель, а столбик термометра будет прыгать от минуса к плюсу.

В понедельник ожидается до +3. Ближе к вечеру начнется метель, а ветер усилится до 18 м/с. Ночью немного подморозит, однако днем температура придет в норму, хотя ветер по-прежнему будет холодный.

С середины недели потеплеет. Ночью столбик термометра не опустится ниже нуля, а днем будет колебаться в районе +6.

Пятница встретит гомельчан осадками: синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде.