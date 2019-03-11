Дождь, метель и сильный ветер. Погода в Гомеле на неделю

  • 11 марта 2019, 09:16
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На текущей неделе погода будет меняться каждый день и предугадать, что готовит день грядущий по силам разве что синоптикам. По их прогнозам, на смену ветру придет метель, а столбик термометра будет прыгать от минуса к плюсу.

В понедельник ожидается до +3. Ближе к вечеру начнется метель, а ветер усилится до 18 м/с. Ночью немного подморозит, однако днем температура придет в норму, хотя ветер по-прежнему будет холодный.

С середины недели потеплеет. Ночью столбик термометра не опустится ниже нуля, а днем будет колебаться в районе +6.

Пятница встретит гомельчан осадками: синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде.

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Места: Гомель (24988)

Метки: Погода (1983), Главное (6861)

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