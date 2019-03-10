Гомельчанам до 31 марта нужно предоставить декларацию о доходах

ИМНС по Новобелицкому району напоминает о необходимости подать декларацию о доходах за прошедший год до конца марта.
Какие же доходы подлежат налогообложению:
- доходы, полученные за границей;
- доходы в виде дарения, полученные от физлиц, если сумма превышает 6116 рублей в год и получены не от близких родственников;
- доходы, полученные от продажи двух и более машин в течение года;
- доходы, полученные от продажи авто, масса которого более 3500 кг или число пассажирских мест превышает 8;
- доходы от сдачи квартир, домов, гаражей, если сумма дохода превысила 6116 рублей;
- доходы от продажи более одной квартиры, гаража, участка, дачи и т. д. в течение пяти лет;
- другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налога не возложена на источник выплаты дохода (например, доходы в виде займов, кредитов, ссуд от иностранных организаций, иностранных индивидуальных предпринимателей).
Если в течение года гомельчане имели доход не только по месту основной работы, то они могут рассчитывать на получение социальных, имущественных вычетов. Для этого также необходимо предоставить декларацию о доходах за прошедший год.
Подать декларацию можно в любой налоговой, независимо от места регистрации. В противном случае несвоевременное предоставление декларации может обернуться штрафом, сообщили редакции «Сильных Новостей» в налоговой инспекции Новобелицкого района.
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