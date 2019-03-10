На Гомельщине открылась комната по безопасности для молодых мам

Важная для молодых мам комната открылась в Центре безопасности МЧС на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС в Гомельском районе. Она рассчитана на молодых мам, воспитывающих ребятишек до трех лет. Тематическая зона имитирует модель детской комнаты с мебелью, приспособлениями и устройствами, словом, то, что есть в реальной жизни.
Во время ее посещения молодые мамы получат информацию о рисках, которые существуют практически в каждом жилье для любопытных, познающих мир ребятишек.
— И, понятное дело, родительницы получат практические рекомендации, как избежать травмирования маленького человека, — подчеркивают в центре.
Информация будет полезна и старшим школьницам, под присмотром которых родители нередко оставляют малышей, с другой стороны, со временем школьницы сами станут мамами, и полученная ими информация пригодится уже в своих семьях.
На базе центра существует несколько интерактивных площадок для школьников по изучению и отработке правил безопасности в быту, при пожарах, в лесу, на водоемах, на дорогах, при иных опасных обстоятельствах.
Центр безопасности на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС действует с 2015 года. С момента его создания здесь обучились более 50 тысяч детей и взрослых. Гомельчане были первыми в этом плане. Вслед за ними подобные центры открыли в других регионах.
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