На Гомельщине открылась комната по безопасности для молодых мам

Важная для молодых мам комната открылась в Центре безопасности МЧС на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС в Гомельском районе. Она рассчитана на молодых мам, воспитывающих ребятишек до трех лет. Тематическая зона имитирует модель детской комнаты с мебелью, приспособлениями и устройствами, словом, то, что есть в реальной жизни.

Во время ее посещения молодые мамы получат информацию о рисках, которые существуют практически в каждом жилье для любопытных, познающих мир ребятишек.

— И, понятное дело, родительницы получат практические рекомендации, как избежать травмирования маленького человека, — подчеркивают в центре.

Информация будет полезна и старшим школьницам, под присмотром которых родители нередко оставляют малышей, с другой стороны, со временем школьницы сами станут мамами, и полученная ими информация пригодится уже в своих семьях.

На базе центра существует несколько интерактивных площадок для школьников по изучению и отработке правил безопасности в быту, при пожарах, в лесу, на водоемах, на дорогах, при иных опасных обстоятельствах.

Центр безопасности на базе Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС действует с 2015 года. С момента его создания здесь обучились более 50 тысяч детей и взрослых. Гомельчане были первыми в этом плане. Вслед за ними подобные центры открыли в других регионах.