Гомельчанина судят за репост советов от анархистов

  • 10 марта 2019, 10:03
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Как сообщает «Гомельская Вясна», 7 марта в ОВД Центрального района Гомеля начался административный процесс в отношении жителя областного центра Петра Марковского. Против него составили административный протокол, по обвинению в распространении экстремистских материалов (статья 17:11 КоАП).

Суть правонарушения в том, что мужчина на своей странице в социальной сети «Фейсбук» поделился публикацией «Что делать, если вас загоняют в БРСМ. Советы от анархистов».

Петр Марковский считает, что его преследуют за активность и участие в «маршах недармоедов» 2017 года.

Согласно части 2 статьи 17:11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток.

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