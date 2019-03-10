Фотофакт: в Гомеле вторые сутки лежит остановка «ОМА»

В Гомеле перевернулась остановка «ОМА». Однако в выходные дни исправлять положение, по-видимому, не планируют.

В редакцию «Сильных Новостей» Роман Высоцкий прислал фотографии с места инцидента. Остановка в прямом смысле лежит вторые сутки, говорится в сообщении. Что стало причиной происшествия, неизвестно: то ли непогода сыграла свою роль, то ли вандалы переусердствовали.

Но решать проблему не спешат. «Никто не чешется», — пишет Роман.



