Фотофакт: в Гомеле вторые сутки лежит остановка «ОМА»

  • 10 марта 2019, 09:24
  • 2452
  • 0


В Гомеле перевернулась остановка «ОМА». Однако в выходные дни исправлять положение, по-видимому, не планируют.

В редакцию «Сильных Новостей» Роман Высоцкий прислал фотографии с места инцидента. Остановка в прямом смысле лежит вторые сутки, говорится в сообщении. Что стало причиной происшествия, неизвестно: то ли непогода сыграла свою роль, то ли вандалы переусердствовали.

Но решать проблему не спешат. «Никто не чешется», — пишет Роман.


 Подпишись на Я.Н

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24977)

Метки: Происшествия (14070)

Комментарии правила
  • John Doe 10-03-2019 18:19
    Ну так не фоткал бы , а позвонил друзьям и поставили бы на место. Сердобольный клоун. У людей выходной , в понедельник сделают.




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров