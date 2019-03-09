Сжигали бабу, раздавали блины и встречали весну. В Гомеле прошла масленица — фото, видео

Первая декада марта выдалась по-настоящему весенней. Гомельчане спрятали зимние пуховики подальше и вышли на улицы города праздновать долгожданный приход весны.

С 4 марта началась масленичная неделя, в эти дни принято печь блины и угощать друг друга вкуснейшей выпечкой с вареньем, сметаной и икрой. А еще провожать зиму и ожидать приход долгожданного весеннего тепла. Закончился недельный праздник народными гуляниями в нескольких районах города 9 марта.

«Сильные новости» побывали в зоне отдыха «Пруды» в Новобелице и на площадке возле Ледового дворца. Перетягивание каната, сладкие угощения и традиционное сжигание бабы — смотрите большой фоторепортаж, как гомельчане провожали зиму и встречали долгожданную весну.















































































































































































































