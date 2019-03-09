Прямая трансляция! В Гомеле обсуждают, как в Беларуси обеспечить равные права женщин и мужчин

Сегодня в пространстве «Ковчег» проходит на интерактивная дискуссия, на которой обсуждаются вопросы гендерного равноправия.

Нам часто кажется, что в Беларуси такие вопросы уже давно решены. Вместе с тем оплата за труд женщин по статистике меньше чем за мужской труд и в нашей стране до сих пор действует запрет на 252 должности, на которые представительницы т.н. «слабого пола» вообще не могут претендовать. Часто кроме деятельности на основной работе женщинам приходится нести на себе большую часть домашних обязанностей, а законопроект о противодействии домашнему насилию, которому многие из них подвергаются, до сих пор не принят.

Спикерами и экспертами на интерактивной дискуссии в Гомеле выступают:

Марина Корж и Светлана Гатальская (инициатива «Маршируй, детка!») Галина Скороход (Национальная гендерная платформа) Пётр Кузнецов (основатель «Сильных новостей»)

Помогать разобраться в вопросах гендерного равноправия будет ведущий мероприятия Евгений Меркис.

Интерактивная дискуссия проходит в рамках серии мероприятий, организованных «Центр регионального развития ГДФ,» посвящённых 17 целям устойчивого развития Беларуси.