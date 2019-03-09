Фотофакт: гомельчанка купила в гастрономе банку зеленого горошка, а он оказался с сюрпризом в виде гусеницы

3374 Сжигали бабу, раздавали блины и встречали весну. В Гомеле прошла масленица — фото, видео Первая декада марта выдалась по-настоящему весенней. Гомельчане спрятали зимние пуховики подальше и вышли на улицы города праздновать долгожданный приход весны....

558 Прямая трансляция! В Гомеле обсуждают, как в Беларуси обеспечить равные права женщин и мужчин Сегодня в пространстве «Ковчег» проходит на интерактивная дискуссия, на которой обсуждаются вопросы гендерного равноправия....

3323 Юная Мисс Вселенная — 2017 умерла в Германии от остановки сердца Лотте ван дер Зее была названа «Юной Мисс Вселенной» в 2017 году, на здоровье она ранее не жаловалась....

2522 Умер Владимир Этуш В Москве умер актер Владимир Этуш. Об этом сообщили в Театре имен Вахтангова. Этушу было 96 лет.

4684 Видеофакт: в водохранилище под Лоевом произошел массовый замор рыбы Рыбьи трупики повсплывали кверху брюхом.