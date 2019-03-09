Фотофакт: гомельчанка купила в гастрономе банку зеленого горошка, а он оказался с сюрпризом в виде гусеницы

  • 09 марта 2019, 14:46
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Добавка в виде животного белка нашлась в банке зеленого горошка марки «Нежино».

Читательница «Сильных Новостей» прислала фотографию открытой банки зеленого горошка, который приобрела в «Доброноме» в Урицком. Кроме ожидаемых зерен гороха, внутри обнаружилась мертвая гусеница.



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