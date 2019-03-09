Видеофакт: гомельский блогер, чтобы поздравить женщин с 8 марта, сжег 20 000 спичек

Пятиминутное видеопоздравление появилось на youtube-канале «История Жеки».

Блогер вместе со своими приятелями собрал из 20 тысяч спичек фигуру в форме сердца. В описании видео говорится, что на изготовление фигуры суммарно ушло около полутора суток.

В конце ролика блогер поздравил женскую половину подписчиков паблика «Сильные Новости»:

— Хотелось бы поздравить людей, которые рассказывают обо всем самом интересном, что происходит в нашем городе Гомеле — паблик «Сильные Новости».