Закладки рассекречены. Наркоконтроль задержал 22-летнего гомельчанина, который работал в интернет-магазине психотропов

  • 08 марта 2019, 12:17
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22-летний наркокурьер попал в поле зрения милиции в начале года. Следствие предполагает, что он работал на интернет-магазин по продаже психотропов. Его задержали, когда парень делал закладку.

При себе у задержанного был сверток с психотропным веществом весом 0,2 грамма. В дальнейшем наркоконтроль установил, что парень уже успел разложить восемь закладок в различных районах города. Во время обыска у задержанного в гараже нашли два пакета с синим веществом, материалы для фасовки, весы и «бульбулятор» для курения марихуаны.



Экспертиза определила, что вещество, изъятое у гомельчанина, — опасный психотроп альфа-PVP. Общий вес наркотика составил 71,2 грамма. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, подозреваемый задержан, возбуждено несколько уголовных дел.

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