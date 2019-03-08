Мотосезон еще не успел начаться, а в Гомельской области случилось уже два ДТП с участием мотоциклов

С начала января в Гомельской области произошло уже две аварии с участием мототранспорта. В одном ДТП погиб человек, второе обошлось только травмами.

23 февраля в Лельчицком районе 29-летний мотолюбитель на «Яве», будучи пьяным, сбил 43-летнего пешехода, когда тот двигался по проезжей части. Пешехода доставили в больницу, где через 4 дня он скончался, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома. У парня, который находился за рулем мотоцикла, не было прав на управление двухколесным транспортом.

Через два дня после первой аварии в Буда-Кошелевском районе пьяный 37-летний мото-бесправник без шлема на «Иже Планета» въехал в столб дорожного знака, а потом упал на дорогу. С травмами мотоциклиста отвезли в больницу.