«Нельзя дарить сковородку. Так мама говорила». Гомельчане о празднике 8 Марта — видеорепортаж «СН»

  • 07 марта 2019, 19:17
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К международному женскому дню «Сильные новости» расспросили гомельчан о том, что нельзя дарить женщинам, каким образом праздник связан с феминизмом и как горожане к этому относятся.

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Надежда Пужинская, Марина Дробышевская, gomel.today
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