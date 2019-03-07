Один до сих пор закрыт, на стройплощадке второго — никого. Что происходит с общественными туалетами на набережной?

  • 07 марта 2019, 19:01
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25 октября в Гомеле открылся самый дорогой общественный туалет в стране. Проработал несколько дней и закрылся. Потраченного миллиона долларов на местный «мавзолей» для местного бюджета оказалось мало, и руководство города почти моментально приступили к постройке второго, точно такого же туалета.

Паспорт объекта обещает окончание подготовительного этапа в январе, но «воз и ныне там». Заказчик на строительство двух объектов одинаковый — УКС города Гомеля.



Для первого и для второго туалета в горе на набережной Сожа выкопали участок под строительство. Но если первый построили за невероятно короткий срок, справившись на месяц раньше, то на стройплощадке второго — никого. Одинокий сторож убирает территорию, где нет ни техники, ни строителей. Котлован вырыт, укреплен, но на это всё. А паспорт объекта информирует, что в январе 2019 планировалось завершить подготовительный период.

Уточнить, на каком этапе строительство второго общественного туалета, получилось напрямую у заказчика объекта. В телефонном разговоре куратор стройки был немногословен: «Первый туалет на набережной должен открыться в марте, а что касается второго — документы на утверждении».










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Наталья Ошека, gomel.today
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