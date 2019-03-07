В Гродно 16-летние члены БРСМ патрулируют улицы в камуфляже, с дубинками и наручниками. Узнали, грозит ли такое гомельчанам

В последнее время в разных регионах Беларуси на помощь правоохранителям привлекаются Молодежные отряды охраны правопорядка (МООП) .

Гражданское задержание

Например, на улицах Гродно можно встретить молодых парней в камуфляже и с дубинками. Это — бойцы МООП. В отряд принимают с 16 лет, запись идет через организации БРСМ по месту учебы. Многие из вступивших в эти молодежные отряды мечтают в дальнейшем служить в МВД.

Журналистам некоторые гродненские «мооповцы» говорят, что видят свою задачу в разрешении конфликтов без привлечения милиции. При этом, по их словам, иногда им приходится применять и дубинки. Кроме того, молодые люди из МООП считают, что имеют право проводить «гражданское задержание». Кроме резиновых палок, у них есть наручники и другие спецсредства. Правда, все это снаряжение они покупают за свой счет. Членам МООП в Минске спецсредства выдают. По словам самих ребят из МООП, появление на улицах нового вида военизированной охраны вызывает у жителей неоднозначную реакцию.





Всего в Гродно в рядах МООП насчитывается около 500 человек. По вечерам 8-10 человек в униформе и со спецсредствами выходят на самостоятельное патрулирование городских улиц.

А есть ли подобные структуры в Гомеле? Дружинники с повязками у нас ходят давно и регулярно, вместе с милиционерами. Добровольных охранников в униформе и со спецсредствами, самостоятельно патрулирующих улицы, пока видно не было. Однако МООП в Гомеле тоже есть. Так, о его деятельности рассказывается в группе в социальных сетях организации БРСМ Советского района. В частности, сообщается, что «в рамках республиканской акции "Я служу!" бойцам молодежного отряда охраны правопорядка филиала университета МИТСО были вручены удостоверения. Члены МООП участвуют в охране правопорядка совместно с сотрудниками правоохранительных органов». Насколько можно судить по фотографии, удостоверения зелено-красные — цветов государственного флага. А в работе МООП участвуют, в основном, крепкие молодые люди спортивного телосложения.





А можно ли у нас приобрести спецсредства? Например, в магазине «Атака», который торгует униформой и другими аксессуарами в стиле «милитари», продаются и резиновые дубинки, и наручники. Однако работник магазина нам сообщил, что купить спецсредства можно только по специальному разрешению. Обычно их продают сотрудникам милиции и других силовых ведомств.

Дубинки — только для милиционеров

Мы спросили у гомельчан, что они думают по поводу такого рода помощи милиции.

Сергей, 30 лет:

— Милиции у нас на улицах и так много. Иногда вечером на Советской через каждые 500 метров можно патруль встретить. Раньше милиционеры ходили по двое — теперь часто ходят втроем. А ведь по официальным данным преступность снижается. Зачем нам еще какие-то добровольные отряды?

Валентина, 45 лет:

— Это хорошо, что ребята помогают нашей милиции. Станет тише и спокойней, дружинники помогут навести порядок.

Павел, 39 лет:

— Между кадровыми сотрудниками правоохранительных органов и добровольными помощниками есть большая разница. Служащие МВД проходят квалифицированную подготовку, четко знают свои права и обязанности. А давать несовершеннолетним ребятам право на применение дубинок? Ведь поддерживать правопорядок — это большая ответственность. Я за то, чтобы этим занимались профессионалы. А дружинники должны ходить на дежурство вместе с милиционерами.

Федор, 50 лет, офицер МВД в отставке:

— Отправлять добровольных помощников милиции в самостоятельные дежурство со спецресдствами нельзя. Это значит подвергать риску и их самих, и граждан. Действующее законодательство предусматривает, что только сотрудник милиции имеет право на применение табельного оружия и спецсредств. К первому относиться пистолет ПМ, автомат Калашникова, ко вторым — резиновая палка РП-73, наручники, слезоточивый газ «Черемуха» и некоторые другие средства. Все они применяются в строго оговоренных законом случаях — если жизни и безопасности граждан и сотрудников угрожает опасность, для пресечения противоправных действий. Каждый милиционер сдает зачет по применению спецсредств. Функции дружинников — помогать милиции в случае необходимости, но ни о каких дубинках речь идти не должна.

«В случае проблем — звоните в милицию...»

Получить полную информацию о работе местных МООП мы решили в Гомельской городской организации БРСМ. Ее 1-й секретарь Николай Святогор рассказал нам следующее:

— В Гомеле существует 17 отрядов МООП, в которых задействовано порядка 300 человек. Это молодые люди, которые в основном занимаются профилактической работой. К ней относиться общение со сверстниками на тему пагубных привычек, участие в различных акциях. Так, совместно с ОСВОДом и МЧС мы проводим летний патруль — раздача листовок, профилактические беседы о правилах купания в водоемах. Зимой мы проводили зимний патруль — следили, чтобы люди, особенно рыбаки, не заходили на тонкий лед.

Лидер гомельского БРСМ подчеркнул: что касается помощи в охране правопорядка, то тут выполняется несколько обязательных условий. Во-первых, патрулирование ведется только совместно с сотрудниками МВД. Во-вторых, на него выходят лишь те члены МООП, которые имеют удостоверение дружинника. Никаких спецсредств при этом они не имеют.





Статистика по участию членов гомельских МООП в задержании правонарушителей пока не известна, но такие случаи есть. Впрочем, в захвате каких-либо серьезных преступников они задействованы не были.

Те члены гомельских МООП, которые не имеют удостоверения дружинников, кроме «профилактической работы», привлекаются к дежурствам в учебных заведениях во время дискотек и различных мероприятий.

— При этом мы всегда им говорим, — подчеркивает Николай Святогор. — В случае каких-либо проблем надо обращаться в милицию.

По личному мнению автора, многие наши сограждане в последнее время уже настолько приучены возлагать все надежды на государственные органы, что остаются пассивными и в тех случаях, когда могли бы и должны были вмешаться сами. Но из ложно понимаемого «законопослушания» предпочитают ограничиться звонком «куда надо». Но бывает и по-другому. В марте 2016 года в квартиру на улице Дзержинского ворвался голый маньяк с ножом, который нанес пожилой женщине 22 ранения, а ее 4-летнюю внучку проткнул клинком насквозь. На помощь им пришел Анатолий Коротчиков, простой парень, который рискуя жизнью, выбил у нападавшего оружие из рук, скрутил и удерживал безумца до прибытия милиции. Если бы не его решимость прийти соседям на помощь, бабушка и внучка были бы мертвы.

Из истории добровольной помощи милиции

Привлечение добровольного резерва для исполнения охранных функций имеет давнюю историю.

Уже полиция Российской империи использовала полурегулярные формирования в качестве своего резерва. Такими, например, были сельские стражники. Каждая крестьянская община обязана была выбирать десятских и сотских, на которых возлагалось поддержание порядка в деревнях. Разнять пьяную драку или схватку из-за земли они еще могли, в более серьезных случаях вызывали конных урядников и станового пристава. Сельская полиция должна была также дежурить по ночам, для предотвращения краж и поджогов. Впрочем, деревенские стражники, плохо обмундированные и вооруженные, большим авторитетом у людей не пользовались. И при случае, сами становились объектами крестьянского гнева.

Во время революции 1905 года царская полиция, не справляясь с подавлением массовых выступлений, привлекала т.н. «дружины народной охраны». В Гомеле дружинники «Союза русского народа», более известного как «Черная сотня», в январе 1906 года при содействии полиции устроили погром, в результате которого были убитые и раненные, а центр города сожжен.

В городах функции «добровольных помощников полиции» выполняли дворники. Последние, как и городовые, часто комплектовались из отставных солдат и унтер-офицеров, и обязаны были доносить полиции о неблаговидных жильцах. А в случае необходимости — и принимать участие в задержании подозреваемых вместе с полицией. В связи с этим во время революции 1905 года анархисты в той же Гродненской губернии объявили настоящую охоту за дворниками.

После Февральской революции 1917 года было решено строить «новый мир», а царскую полицию заменить на вооруженный народ — «милицию». Малоизвестный факт, но в Гомеле первые милиционеры выбирались и отзывались так же, как и депутаты Совета. И в отличие от царских городовых, в идеале должны были действовать в интересах народа и под его контролем. Поэтому памятники, которые ныне ставит царским полицейским наша милиция в Минске, да еще к своему 100-летию, мягко говоря, не соответствуют исторической действительности.

В 20-е годы начали формироваться различные общественные структуры помощи милиции, впоследствии получившие название «Бригад содействия». В 30-е годы некоторые «бригадмильцы» отличились при задержании опасных преступников, по нескольку раз получая ножевые и огнестрельные ранения. В 1950-х годах общественные группы содействия милиции стали называться «Добровольными народными дружинами». В 70-80-е годы в учебных заведениях и на предприятиях в ДНД загоняли почти насильно, или обещаниями отгулов и прочих негласных поощрений. Во-первых, никому не хотелось тратить свой свободный вечер на хождение по городу в сопровождении милиционеров. Во-вторых, сама помощь «органам» в то время рассматривалась многими как занятие предосудительное. В то время полукриминальная субкультура широко распространилась в молодежной среде. И пацан, надевший на руку красный «косяк» и ходивший вместе с «ментами», вступал в противоречие с уличными понятиями. Неожиданный ренессанс дружины стали переживать уже на излете советского времени, в «перестройку». Тогда оперативно-комсомольские отряды (ОКОДы) в учебных заведениях стали выполнять функции охраны на различных мероприятиях, например, на коммерческих дискотеках, и т. д. В советское время дружинники имели право задержания нарушителя. Но никогда не носили дубинок или других спецсредств.

Минимальный вред

Деятельность добровольных дружин в РБ регулируется Законом РБ «Об участии граждан в охране правопорядка». Статья 18 главы 3 этого закона разрешает дружинникам применять физическую силу для пресечения правонарушений, если иные способы их предотвращения невозможны. При этом дружинник обязан заранее предупредить о применении физической силы и даже дать время нарушителю на обдумывание своего поведения. Применение силы должно быть строго адекватно ситуации, дружинник должен стремиться к тому, чтобы причиненный при этом вред здоровью правонарушителя был минимальным. В законе также сказано: «Применение физической силы с превышением полномочий, установленных настоящим Законом, а также с превышением пределов необходимой обороны влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь». Никакое применение спецсресдств добровольными дружинниками действующим законом РБ не оговорено.

.... Вероятно, добровольное участие граждан в поддержании правопорядка имеет большой потенциал. В будущем, возможно, при развитии общественного самоуправления и гражданской самоорганизации, такого рода практика самоохраны станет основной. Но сегодня все должно точно регулироваться законом и четко определенными полномочиями.