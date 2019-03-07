На весенних каникулах гомельские младшеклассники смогут ездить на маршрутках бесплатно, предъявляя фликер

Профилактическая акция «Фликер вместо проездного» пройдет во время весенних каникул в Гомеле. Об этом сегодня сообщили на встрече сотрудников УГАИ Гомельской области с перевозчиками экспресс-такси, передает корреспондент БелТА.

Перевозчики городских маршрутов в очередной раз поддержали инициативу региональной ГАИ провести акцию «Фликер вместо проездного», которая уже становится традицией.

С 25 по 31 марта учащиеся первых-четвертых классов смогут бесплатно ездить в маршрутных такси городского сообщения. Такая привилегия коснется юных пассажиров, предъявивших водителю фликер. Перевозчики акцентировали внимание именно на этом моменте.

Основная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием детей, а также напоминание важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.