На весенних каникулах гомельские младшеклассники смогут ездить на маршрутках бесплатно, предъявляя фликер

  • 07 марта 2019, 15:42
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Профилактическая акция «Фликер вместо проездного» пройдет во время весенних каникул в Гомеле. Об этом сегодня сообщили на встрече сотрудников УГАИ Гомельской области с перевозчиками экспресс-такси, передает корреспондент БелТА.

Перевозчики городских маршрутов в очередной раз поддержали инициативу региональной ГАИ провести акцию «Фликер вместо проездного», которая уже становится традицией.

С 25 по 31 марта учащиеся первых-четвертых классов смогут бесплатно ездить в маршрутных такси городского сообщения. Такая привилегия коснется юных пассажиров, предъявивших водителю фликер. Перевозчики акцентировали внимание именно на этом моменте.

Основная цель мероприятия — профилактика ДТП с участием детей, а также напоминание важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.

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БелТА
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