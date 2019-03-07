Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 7 марта

Долгожданное наступление весенних тёплых дней — это расцвет не только для природы, но и для индустрии кино. Отгремевшие Берлинале и Оскар поставили все точки над i, а все участники кинопроцесса, от сценариста до зрителя, начинают жить свежей весной и ждать от неё новых откровений.

«Королевский корги»

Жанр: полнометражный мульт­фильм.





Бельгийская анимационная студия nWave Pictures создала свою историю в духе диснеевской «Леди и Бродяга», главными героями которой стали собаки любимой породы знати и влиятельных людей — корги.



Любимчик британской королевы, корги по кличке Рекс, волею череды обстоятельств затерялся на улицах Лондона и не может отыскать свою богатую хозяйку. Пёс натыкается на местный собачий бойцовский клуб с его жестокими законами и беспощадными участниками, где взаимоотношения различных пород решает исключительно сила. Чтобы вернуться домой, Рексу предстоит пуститься во все тяжкие: познакомиться с тайной жизнью лондонских окраин, преодолеть множество невероятных испытаний, понять свою сущность и доказать, что он настоящий придворный корги.

Бельгийская студия nWave Pictures, которая уже ранее отметилась неплохими полнометражными анимационными семейными мультфильмами «Мы — монстры» и «Стань легендой! Биг­фут Младший», делает большую ставку на свою новую работу и обещает зрителям, что «Королевский корги» придётся по вкусу не только детям, но и их родителям.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го марта

«Капитан Марвел»

Жанр: супергеройский фантастический боевик.





Фильмы по комиксам Марвел продолжают пользоваться популярностью у массового зрителя, картины с завидной регулярностью заполняют экраны кинотеатров, и ближайшая неделя гомельского проката не станет исключением. Приключенческий фантастический боевик «Капитан Марвел» от режиссёрского дуэта Анны Боден и Райана Флека готовится претендовать на звание самой кассовой ленты первого весеннего месяца.



В центре событий картины окажется девушка Кэрол Денверс. Неуёмная с самого детства тяга к полётам приводит её в Военно-воздушную академию. Прилежная и талантливая Кэрол, дослужившись до майора, попадает в Центральное разведывательное управление под командование самого Ника Фьюри. И казалось бы, карье­ра и жизнь у главной героини удались, но однажды после столкновения с враждующими инопланетными расами она обретает суперспособности и становится неуязвимой. Героине, взявшей себе прозвище Капитан Марвел, предстоит полностью изменить свою жизнь и вступить в противостояние с могущественными врагами галактических масштабов.

Сценаристы картины Николь Перл­ман и Мег ЛеФов обещают удивить фанатов оригинальных комиксов Марвел о майоре ВВС Кэрол Денверс. Сюжет картины не будет прямой кино­адаптацией оригинальной истории. Главные роли в фильме исполнят Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и Джуд Лоу.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го марта

«Я, Ты, Он, Она»

Жанр: романтическая комедия.





Часто ли вам доводилось смотреть фильм, снятый кандидатом в президенты страны? Романтическая комедия «Я, Ты, Он, Она» стала режиссёрским дебютом Владимира Зеленского и студии «Квартал 95», снятым при непосредственной поддержке ГосКино Украины и американского режиссёра Дэвида Додсона.



Максим и Яна, прожив вместе практически 10 лет, переживают кризис отношений: страсти уже утихли, любовь переросла в уважение, а отношения — в обязанность проводить вечера в совместной квартире. Герои приходят к мысли, что их брак себя исчерпал, тем более что у каждого из главных персонажей имеется запасной вариант — любовники. Яна и Максим решают официально оформить свой развод, однако судья, не найдя веских причин для этого, даёт паре месяц на окончательное выяснение отношений и примирение. Теперь, когда уже нечего терять, герои решают воспользоваться шансом и воплотить в жизнь свои самые сокровенные и смелые фантазии.

Главные роли в картине исполнили Владимир Зеленский, Настя Короткая, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой и Ольга Сумская, а саундтрек фильму подарила группа «Антитела».

Смотрите в кинотеатрах с 7-го марта

«Гурвинек. Волшебная игра»

Жанр: полнометражный семейный мультфильм.





Совместная российско-бельгийско-чешская анимационная лента «Гурвинек. Волшебная игра» — семейный мультфильм, который порадует детей и их родителей.

Главный герой ленты, сообразительный и неунывающий 10-летний Гурвинек, мечтает пройти последний уровень в невероятно сложной компьютерной игре, чтобы его имя попало в Зал Славы. Тогда он сможет «уделать» школьных хулиганов, нападкам которых постоянно подвергается в стенах учебного заведения, а также получить признание и любовь отца. Победа на полях виртуальных сражений станет лишь первым шагом в увлекательном путешествии Гурвинека. Случайно активировав волшебный диск в старинном музее игрушек, он оживит все экспонаты выставки. Теперь удивительные обитатели музея, в том числе старый и злой кукловод со своей свитой чудовищ, выходят на тропу войны с мальчиком, которому предстоит принять самый сложный бой в своей жизни с помощью верного пса и рассудительной невозмутимой соседки.

Сюжет мультфильма основан на персонажах детских журналов «Весёлые картинки» и «Мурзилка». Российское звучание главным героям подарили актёры Михаил Ефремов, Юрий Стоянов, Константин Райкин, Анна Ардова и другие.

Смотрите в кинотеатрах с 7-го марта

«Время возмездия»

Жанр: криминальный триллер.





Боевик «Время возмездия» от американского режиссёра Карин Кусамы уже успел засветиться на международных кинофестивалях в Торонто, Ванкувере и Лондоне, а также получить номинацию на статуэтку «Золотой Глобус» в категории «Лучшая женская роль». Неудивительно, ведь центральной актрисой стала неподражаемая Николь Кидман.

В центре картины окажется амбициозная и неугомонная, много лет назад внедрённая в преступную лос-анджелесскую банду под прикрытием полицейская Эрин. Тщательно спланированной операции суждено выйти из-под контроля из-за того, что Эрин влюбилась в своего напарника. Прошлое никуда не уходит и спустя некоторое время настигает главную героиню, требуя возмездия.

До сегодняшнего дня в фильмографии режиссёра Карин Кусамы можно было заметить множество ТВ-сериалов и несколько не самых успешных полнометражных лент, таких как «Тело Дженнифер» и «Приглашение». Поэтому и бюджет, выделенный на съёмки «Времени возмездия», составил скромные 9 млн долларов. Но к своей работе съёмочная группа подошла ответственно. Например, актёр Себастьян Стэн специально встречался с нью-йоркским агентом ФБР, чтобы напрямую узнать детали и методы работы агентов бюро.

Смотрите в кинотеатрах с 14-го марта

«Пиковая дама: Зазеркалье»

Жанр: российский хоррор.





Режиссёр Александр Домогаров-младший остался доволен сборами мистического хоррора «Пиковая дама: Чёрный обряд» образца 2015-го года, но решил учесть всю критику оригинальной ленты в её продолжении под названием «Пиковая дама: Зазеркалье».

События картины разворачиваются в школе-интернате, расположенной на территории старинного особняка, где, согласно старинным легендам, жила сумасшедшая женщина, которая убивала детей. Развлекая друг друга ночными страшилками, ученики ради шутки решают провести перед зеркалом древний мистический обряд и вызвать дух Пиковой дамы. Потревоженный дух безумной женщины возвращается из мира мёртвых. А дети и не подозревают, что платой за прихоти станут их собственные души. Пиковая дама не успокоится, пока не заполучит их.

Александр Домогаров-младший, для которого «Зазеркалье» станет дебютом в полнометражном кино, заявляет, что в основе картины — новая, оторванная от оригинала история, которая не требует от зрителя знания событий «Чёрного обряда». Актёрский состав ленты составили Ангелина Стречина, Даниил Муравьёв-Изотов, Владислав Коноплев, Эльвира Шилова и другие.

Смотрите в кинотеатрах с 14-го марта

«Рождённый стать королём»

Жанр: подростковое фэнтези.





Приключенческая фантастическая лента создавалась под чутким руководством режиссёра и сценариста Джо Корниша. Он известен массовому зрителю в качестве актёра и сценариста таких картин, как «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» и «Человек-Муравей». Новинка данного проката станет второй режиссёрской пробой в жанре полнометражного кино.

Сюжет картины представляет собой переосмысление на современный лад знаменитой истории о короле Артуре. В центре окажется 12-летний британский подросток Алекс. Обычная школьная жизнь круто перевернётся после того, как он найдёт мифический легендарный меч Экскалибур. Теперь на типичного паренька младшей школы навалится множество проблем, и его ждёт грандиозное приключение. Главному герою при помощи друзей предстоит вступить в борьбу со средневековой волшебницей Морган, грозящей уничтожением всего мира.

Съёмки картины происходили в Лондоне и его окрестностях. В частности, некоторые сцены были сняты в средней школе Эллиота в Путни, в которой учился знаменитый Пирс Броснан. Главные роли в фильме исполнили Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Том Тейлор и Ребекка Фергюсон.

Смотрите в кинотеатрах с 14-го марта

Что посмотреть дома?

Главная рекомендация — долгожданная весна. Вихрем изменений она ворвётся в жизни главных героев ленты и перевернёт с ног на голову...





«Весенние надежды» (2012. Режиссёр: Дэвид Фрэнкел)





Для режиссёра Дэвида Фрэнкела, создателя знаменитых кинолент «Марли и я» и «Дьявол носит «Prada», весна — самое подходящее время вернуть настоящие, искренние ощущения.

Так, главные герои картины «Весенние надежды» — супруги Кей и Арнольд в исполнении Мэрил Стрип и Томми Ли Джонса — живут в браке уже более 30 лет. Обычная семейная пара, не выделяющаяся среди тысяч других, совместная жизнь которой превратилась в привычку, а любовь давно переросла в уважение, приходит к мнению, что больше в таком положении вещей жить невозможно. Оживить тлеющий огонь забытых страстей при поддержке семейного консультанта, к которому обращается Кей, будет сложно. Но восстановить счастливый брак пара намерена.

Крепкая смесь драмы и комедии, иногда грустной, порой откровенной и ироничной, разговаривает со зрителем на темы семейных отношений и возможности жить с любимым человеком в счастье, которое непременно возможно, если вы важны друг другу.

Весенняя сказка (1989. Режиссёр: Эрик Ромер)





Для режиссёра Эрика Ромера весна стала мотивом для любовных похождений, а лейтмотивом самой картины «весенняя часть» музыкальной пьесы Р. Шумана.

Главная героиня фильма, преподавательница философии в лицее по имени Жанна, попадает в двусмысленной ситуации. Она не может вернуться в свою квартиру, где приютила двоюродную сестру, и не хочет идти в апартаменты своего любовника, уехавшего в командировку. Тем временем на вечеринке героиня знакомится с ученицей консерватории Наташей, которая тоже живёт одна и зовёт к себе в гости. Дальше Жанна знакомится с семьей новой подруги — отцом Игорем и его молодой любовницей Евой. Неделя за неделей, она узнаёт новые подробности взаимоотношений в семье. Как и зачастую у Эрика Ромера, вовсе не киношная история, а прямое отображение действительности. Здесь нет чёткого начала и конца, дифференциации личных качеств героев и каких-либо преувеличений. Тут, можно сказать, вообще ничего не происходит.

Признание (1970. Режиссёр: Коста-Гаврас)





Французская картина режиссёра Коста-Гавраса рассказывает историю небезызвестных событий 1968-го года, вошедших в историю под названием «Пражская весна».

Основанная на одноименной книге Артура и Лизы Лондонов «Признание» картина рассказывает историю заместителя министра иностранных дел Чехословакии Антона Людвика (он же Жерар), который в 1951-м был арестован по обвинению в троцкизме. Герой, в блестящем исполнении Ив Монтана, догадывается о слежке, его помещают в камеру одиночного заключения и начинают проводить допросы, оказывая психологическое давление, шантажируя друзьями и семьёй, выбия признание в измене. Невероятный пресс государственной диктаторской машины, нависший над Жераром, готов сломать любого человека. Но стоит ли ради идеалов партии идти на сделку с совестью?