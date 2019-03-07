«Коробка смелости». В Гомеле прошла благотворительная акция по поддержке детей с тяжелыми заболеваниями

Вот уже третий раз подряд в Гомель в детское гематологическое отделение ГУ «Республиканский научно-практический Центр Радиационной Медицины и Экологии Человека» привезли «Коробку смелости». Это уникальная благотворительная акция в поддержку детей, проходящих длительное лечение в учреждениях здравоохранения.





В рамках акции любой желающий может приобрести одну или несколько гипсовых фигурок для «Коробки Смелости». Все собранные статуэтки передаются в детские медицинские учреждения Беларуси. Перед болезненной процедурой ребенок сможет выбрать любую понравившуюся фигурку из «Коробки Смелости», которая придаст ему уверенности в собственных силах, поможет преодолеть страх, избавит от переживаний и переключит внимание на творчество. Каждая поделка украшена маленькой биркой с именем человека, который ее приобрел.





Эти изделия создаются на социальном предприятии «Нашы майстры». Они абсолютно безопасны для здоровья, гипоаллергены и экологичны. Белоснежные зверюшки, как волшебные витаминки, помогают ребенку легче перенести длительное лечение и настроиться на выздоровление.





Были случаи, когда ребята раскрашивали статуэтки в черный, коричневый и темно-зеленый цвета, тем самым освобождая внутреннюю боль. Эти же изделия помогают детям восстановиться после тяжелых травм, например, после сильного ожога благодаря творчеству можно возобновить полное функционирование мелкой моторики рук. Также когда девочки в результате длительного лечения теряли волосы, а получая подарок с подписью «от Ивана», улыбались и радовались. Они начинают смеяться и веселиться от просто подарка с именной подписью! А положительные эмоции и есть толчок к выздоровлению.





Об идее создания «Коробки смелости» рассказывает Катерина Коврова — арт-терапевт, многодетная мама, организатор акции и руководитель семейного центра Катерины Ковровой: «Три года назад со своим вторым ребенком я попала в реанимацию в детское отделение инфекционной больницы. Вместо подарков, я попросила мужа привести фигурки, которые можно раскрашивать. Вместе с моим ребенком другие дети стали их разрисовывать. И я видела, как менялась атмосфера в палатах! Я поняла, как это работает, и захотела подарить немножко радости другим.





В те сложные моменты я наблюдала, что мамам очень сложно дается болезнь ребенка. И женщинам нужна улыбка их сына или дочери! Когда малыш еще недавно был с высокой температурой, а теперь рисует и улыбается, то и мама радуется. От нее идет энергия позитива, вера в то, что все будет хорошо».





Катерина признается, что собирать «Коробки смелости» невероятно тяжело: «Из десяти закрытых дверей открывается только одна. Есть многие женщины, в том числе успешные предпринимательницы и руководительницы, которые меня поддерживают. Сейчас в нашей акции принимают участие практически все айти-компании Беларуси и многие крупные предприятия. И это хороший результат!», — утверждает организатор акции.





Деньги, которые собраны в рамках этой акции в Гомеле, пойдут на помощь женщине, воспитывающей ребенка-инвалида: ее на год трудоустроят на предприятие «Нашы майстры». Поскольку именно эти фигурки были собраны в рамках большого женского саммита «Ты можешь!», где уделялось внимание поддержке женщин, то очень важно собирать как можно больше позитивных историй про белорусских девушек, которые сумели преодолеть жизненные трудности и стать счастливыми.





Как принять участие в акции? Положить свою фигурку в «Коробку смелости» можно через сайт «Нашы майстры». Также любое предприятие может организовать сбор изделий среди своих сотрудников и продать фигурки, наполнив «Коробку смелости». Приобретите любую статуэтку и подарите ребенку немножко радости и уверенности в счастливом здоровом будущем!





«Я очень верю в эту акцию! Отзывы родителей больных детей меня невероятно вдохновляют! Малыши дарят раскрашенные фигурки врачам, которые их оперировали, медсестрам, своим учителям и классу в школу. Самое важное — запустить внутри человека пусковой механизм, который даст веру и надежду в хороший исход события», — с бесконечной верой в успех своего дела подытоживает Катерина Коврова.



