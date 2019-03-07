В Гомельской налоговой рассказали, как изменился земельный налог и налог на недвижимость в новой редакции кодекса

С 1 января в Беларуси отменили десятикратное увеличение ставок по налогу на недвижимость и земельному налогу по неиспользуемым или неэффективно используемым капитальным строениям и земельным участкам, на которых они расположены.

Как сообщили редакции «Сильных Новостей» в ИМНС Новобелицкого района, отмена коснулась и применения коэффициента 10 к ставкам земельного налога на земельные участки, предоставленные во временное пользование, но не возвращенные своевременно. В эту же категорию попали участки земли, которые были самовольно заняты или использовались не по целевому назначению. А исчисление налога на недвижимость и земельный налог в двукратном размере по сверхнормативным объектам строительства вообще упразднили.

Уже со следующего года снизят предельный размер повышающих коэффициентов к ставкам имущественных налогов с 2,5 до 2 раз. В этом году применяются решения местных Советов депутатов об увеличении (уменьшении) не более чем в два с половиной раза ставок налога на недвижимость и земельного налога отдельным категориям плательщиков, принятые до 1 января 2019 г.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны, здания, возведенные в этом году, и земельные участки, на которых они расположены, освобождены от земельного налога и налога на недвижимость на первый год эксплуатации. А в течение четырех первых лет к ним применяются понижающие коэффициенты к ставкам.

В Налоговом кодексе дополнительно определили, что решения местных депутатов о повышении налогов на недвижимость не будут распространяться на предприятия и организации инвалидов, а также на организации признанные банкротами. Ставка земельного налога на земельные участки, на которых размещены автомобильные заправочные и газонаполнительные станции, снижена с 3% до 2%.