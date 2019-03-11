Участвуй в рекламной игре «Карусель удачи» и выиграй тур в Данию на двоих

Чтобы принять участие в рекламной игре «Карусель удачи» необходимо:

с 1 марта по 25 мая приобрести товары в ТЦ Карусель, г.Гомель, ул.Советская, 149 на сумму от 700 руб. в одном чеке;

Заполнить анкету участника рекламной игры;

Прикрепить к анкете копию чека;

Опустить Анкету с копией чека в брендированный ящик, расположенный на инфоцентре ТЦ «Карусель» (г. Гомель, ул. Советская, д. 149)

Оригинал чека должен храниться у Участника до окончания срока рекламной игры и должен быть предъявлен Организатору в случае выигрыша Приза этим участником.

Помимо главного приза в розыгрыше участвуют:





Дата проведения розыгрыша: 02.06.2019 в 13.00 в ТЦ «Карусель» по адресу: г. Гомель, ул. Советская, д. 149.

Подробная информация на сайте www.tckarusel.by

и по телефону +375 44 57 111 03.

Рекламная игра «Карусель удачи». Сроки проведения: с 01.03.19 по 20.06.19 (включая период розыгрыша и врученияризов).Большая раскраска «Дерево пожеланий»

Весна — пора обновления мебели!

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Более 15 акционных моделей кроватей с различной шириной спального места, в спокойных универсальных и самых трендовых цветах готовы преобразить вашу спальню!





Ассортимент мебели, участвующий в акции, уточняйте у консультантов в фирменных салонах Vegas или по телефону: +375 29 127-55-55.



Vegas. Отдыхайте всем на зависть!



Эксклюзивный дизайн: фотопечать на кухне

В мастерских кухонной мебели «Едим Дома»

Современные технологии позволят нанести выбранное изображение и создать уникальный интерьер.

Нанесение фотопечати возможно непосредственно на фасады кухонь, а также на фартук — стеклянные стеновые панели долговечны, гигиеничны и просты в уходе. Высокое качество изображения делает картинку яркой и четкой, а технология нанесения — стойкой и долговечной. При этом поверхность получается безопасной и экологичной. Благодаря дополнительному покрытию защитным лаком нанесенные фото не выцветают со временем и не теряют вида при воздействии чистящих средств. Любые загрязнения легко удаляются.













ТЦ КАРУСЕЛЬ

www.tckarusel.by

vk.com/karusel_tc

www.instagram.com/tc.karusel

г. Гомель, ул. Советская, 149 (пересечение ул. Советская- Ефремова)

Пн-Вс 10:00 — 20:00

МЫ ВАМ РАДЫ!