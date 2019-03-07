В Минтруда рассказали, на каких предприятиях в Гомельской области не платят вовремя зарплату

  • 07 марта 2019, 13:04
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В декабре прошлого года у 269 предприятий и индивидуальных предпринимателей проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении.

По информации пресс-службы Департамента госинспекции труда Минтруда, в 2018 году при проведении внеплановых проверок выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 2020 нанимателей и 2000 должностных лица нанимателей.

Так, наибольшее количество злостных организаций-нарушителей по суммам выплаченных зарплат было выявлено в Витебской области.

В Гомельской области были выявлены следующие предприятия-нарушители:

нарушены сроки и (или) порядок выплаты заработной платы:

  • КСУП «имени И. П. Мележа»
  • ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов»
  • КСУП «Оборона страны»
  • ОАО «Хойникский агросервис»
  • ООО «НерудЭкспо»
  • ООО «Газза Групп-М»
  • ООО «Гомель-РезиноТехника»
  • ООО «БелНиОстрой»
  • ЧТУП «Естехин С. А.»
  • ОДО «Арэса»
  • ЗАО «Белмонтажхимзащита»
  • СООО «Джем-Флекс»

нарушен срок выплаты сумм, причитающихся при увольнении:

  • ОДО «БелНиОстрой»
  • Петриковское райпо
  • СООО «Джем-Флекс»
  • Хойникское райпо
  • СООО «Патико-экспорт»
  • ООО «Иона-Бум»
  • КСУП «имени И. П. Мележа»
  • ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» (Филиал «Советская Белоруссия»)
  • КСУП «Оборона Страны»

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Метки: Экономика (14270), Область (6581)

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