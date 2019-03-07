В Минтруда рассказали, на каких предприятиях в Гомельской области не платят вовремя зарплату

В декабре прошлого года у 269 предприятий и индивидуальных предпринимателей проверяющие нашли нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении.
По информации пресс-службы Департамента госинспекции труда Минтруда, в 2018 году при проведении внеплановых проверок выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.
За выявленные нарушения к административной ответственности привлечено 2020 нанимателей и 2000 должностных лица нанимателей.
Так, наибольшее количество злостных организаций-нарушителей по суммам выплаченных зарплат было выявлено в Витебской области.
В Гомельской области были выявлены следующие предприятия-нарушители:
нарушены сроки и (или) порядок выплаты заработной платы:
- КСУП «имени И. П. Мележа»
- ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов»
- КСУП «Оборона страны»
- ОАО «Хойникский агросервис»
- ООО «НерудЭкспо»
- ООО «Газза Групп-М»
- ООО «Гомель-РезиноТехника»
- ООО «БелНиОстрой»
- ЧТУП «Естехин С. А.»
- ОДО «Арэса»
- ЗАО «Белмонтажхимзащита»
- СООО «Джем-Флекс»
нарушен срок выплаты сумм, причитающихся при увольнении:
- ОДО «БелНиОстрой»
- Петриковское райпо
- СООО «Джем-Флекс»
- Хойникское райпо
- СООО «Патико-экспорт»
- ООО «Иона-Бум»
- КСУП «имени И. П. Мележа»
- ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов» (Филиал «Советская Белоруссия»)
- КСУП «Оборона Страны»
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