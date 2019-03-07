Большие семьи не будут стоять в больших очередях. Как решают квартирный вопрос в Гомельской области?

Две с половиной тысячи многодетных семей в Гомельской области в этом году получат жильё. Построили его, конечно, не вчера, но согласно новой директиве о развитии строительной отрасли — это будет правилом.

Больше двух лет в очереди на квартиру. Казалось бы, вот он дом — уже строится. Но если посчитать — 18 месяцев до момента «сдачи», плюс ремонт, когда будет новоселье? В семье Чечиковых даже не загадывают. Пока ютятся в маленькой двушке у родителей.

Анна Чечикова, житель г. Гомеля: «Ежегодно, даже каждые полгода звонили в райисполком, узнавали, есть ли у нас шансы построиться в этом полугодии, есть в следующем полугодии, но нам отвечали пока отказом».

Это главная позиция новой директивы: с 2021 года нуждающиеся многодетные семьи будут получать жильё в течение одного года. Не дольше. При этом средняя цена квадратного метра с господдержкой не будет больше размер среднемесячной зарплаты.

Ольга Кузнецова, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома: «В текущем году задание доведено Гомельской области — 1704 многодетных семей, но мы планируем из тех объёмов лимита — это будет 2500 многодетных семей, которые улучшат жилищные условия».

Если не своё — то арендное. Как вариант — это очень хорошее предложение в сравнении со стоимостью съёмных квартир. 150 рублей в месяц в среднем за «трёшку» против минимум трёхсот на коммерческом рынке. Ещё одно важное новшество. Стройотрасль переходит к строительству многоквартирных домов в нергоэффективном исполнении. Что это — рассказываем на примере Гомельского домостроительного комбината. Вот такая трёхслойная стеновая панель — основа каждой новой городской многоэтажки. Внутри — специальный утеплитель. С недавних пор, незаменимый элемент.

Александр Врублевский, мастер цеха Гомельского домостроительного комбината: «Пенополистерол сохраняет тепло в квартирах и не даёт ему выйти наружу. Раньше нам его приходилось покупать на других производствах, либо за границей, сейчас мы производим его сами».

Двадцать пять панелей в смену. Это практически готовый первый этаж в одном подъезде. Работают в разы быстрее, чем ещё пару лет назад. Новая директива требует не допускать превышения нормативных сроков строительства домов. Не в ущерб качеству, конечно.

Владимир Сериков, начальник производства № 1 Гомельского домостроительного комбината: «Вы посмотрите на старые дома, они же похожи как близнецы, а наши дома теперь каждый индивидуален, даже по фасадам, по архитектурному решению. И это позволяют делать качественно именно новые линии, на старом оборудовании этого добиться просто нельзя было».

Опережающее развитие городов-спутников — тоже ближайшая перспектива. Внимание — комплексной застройке. Пример — дома в Брагине. Сюда привозят готовые железобетонные блоки, которые превращаются в частный дом за три дня. А вместе с ним появляется и инфраструктура. Бюджетный аналог популярных европейских кварталов.

Юрий Лукьяненко, заместитель председателя Брагинского райисполкома: «Если сравнивать цены, цены практически одинаковые — на строительство или усадебного дома, или многоквартирного жилищного фонда, но здесь преимущество — свой земельный участок, индивидуальное отопление».

Не везде хорошо с социальной инфраструктурой. Но это вопрос больше к местным властям. К примеру, в Гомеле пока дома строят, школы и детские сады так и остаются на бумаге.

Оксана Дудук, житель г. Гомеля: «Остановок — полчаса, сорок минут, но если вот ехать в Волотову, даже если на автобусе, это получается минут 50 — от конечной до конечной».

Как избежать таких ситуаций — знают застройщики. Один из вариантов — дома, где первые этажи и есть детский сад. В Гомеле — это пока эксперимент. Но уже, считают удачный. К слову, деталь есть и в новом документе — магазины, школы и поликлиники должны расти вместе с новыми районами, даже если на это самим строительным компаниям нужны будут средства кредиторов.