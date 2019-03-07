Капает прямо на стол воспитательницы. В гомельском детском саду уже два года течет крыша

  • 07 марта 2019, 11:04
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Фото - TUT.BY


В гомельском детском саду № 22 уже два года течет крыша, рассказали TUT. BY родители воспитанников. В подтверждение своих слов прислали фотографии.

 Это длится уже два года: как только на улице сыро, течет в раздевалке старшей группы и в самой группе. Капало прямо на стол воспитателя, пока его не передвинули. Прошлым летом родители своими силами замазывали эту грязь и сырость, но что толку? Как только дождь или тает снег, снова течет, — жалуется Светлана, сын которой посещает этот детский сад. Свои жалобы она также направила в отдел образования, курирующий дошкольное учреждение, и в МЧС, так как женщина считает, что сырость в группе — это не просто неприятно, но еще и небезопасно. «Вода может попасть на проводку, так и до короткого замыкания недалеко», — беспокоится мама воспитанника.


Светлана говорит, что еще весной прошлого года родители обращались и в администрацию сада, и в отдел образования, крышу обещали сделать, как только наступит лето. Но лето прошло, а крыша по-прежнему течет.

В детском саду TUT. BY сообщили, что ситуацию держат на контроле.

— На данный момент, то есть сегодня, у нас ничего не течет. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Ремонтные работы уже запланированы. Но когда они будут — решаем не мы, — сообщила заведующая дошкольным учреждением Наталья Замятина.

В отделе образования по телефону комментировать ситуацию отказались и предложили отправить официальный письменный запрос. 


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Места: Гомель (24966)

Метки: Общество (33656)

Комментарии правила
  • Александр Шурухин 07-03-2019 14:41
    Денех нет, но вы держитесь.
    А тем временем МВД пересаживается на новые Geely.




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