Капает прямо на стол воспитательницы. В гомельском детском саду уже два года течет крыша
- 07 марта 2019, 11:04
- 1520
- 1
Разборки гомельских перевозчиков. Работники служб такси города собрались на «забастовку» возле облисполкома — фото, видео
32-летняя жительница Гомельской области совершила самоубийство, так как детей грозились забрать в приют
«Да граждане рады были бы платить 100%, а не 800%, как сейчас». Гомельчанин подсчитал стоимость подогрева воды для населения и вот, что из этого вышло
Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»
Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет
«Я плохой парень, мне только одиночество светит». Что известно о подростке, погибшем после падения из окна многоэтажки в Добруше
Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет
Жуткие кадры. Момент смертельной аварии в Светлогорске попал на видео
В Светлогорске судят бабушку, по недосмотру которой выпал с балкона и погиб малыш. Горе разделило семью
До 30 ГБ, перенос остатков трафика и целый набор безлимитов: velcom представил новое поколение «Комфортов»
А тем временем МВД пересаживается на новые Geely.