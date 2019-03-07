До +14°С. Гомельчан ждут теплые большие выходные

  • 07 марта 2019, 10:41
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В ближайшие дни в Гомеле установится уверенный плюс.

В Международный женский день, несмотря на вероятность небольшого дождика, воздух прогреется до +14°С. В субботу и воскресенье температура не опустится ниже нуля даже ночью, а днем будет солнечно и до +10.

Но будьте внимательны — первое весеннее тепло часто становится причиной простуд.

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Места: Гомель (24966)

Метки: Погода (1980), Главное (6852)

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