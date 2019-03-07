УВД Гомеля массово распродает служебные автомобили. На смену им должны прийти Geely

  • 07 марта 2019, 09:51
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УВД Гомельской области выставило на продажу около полусотни служебных автомобилей, находившихся на службе в различных подразделениях УВД области, от департамента «Охрана» до оперативно-дежурных служб. Видавшие виды авто, как в гражданской окраске, так и в милицейской, продаются на сайте РУП «Белспецконтракт». Это автомобили ВАЗ, УАЗ, грузопассажирские фургоны ГАЗ, а также Skoda Octavia, Opel Astra, есть даже парочка милицейских мотоциклов ММВЗ.

Износ автомобилей оценен в 75-90%. Из легковых авто дороже всего оценен Opel Astra 2006 г.в. За авто с 80-процентным износом и пробегом почти 450.000 км хотят выручить 5614 рублей.


Дешевле всего отдают ВАЗ-21070. Автомобиль 2006 года с 90-процентным износом и пробегом 228.788 км отдают за 900 рублей.


Как сообщалось, в подразделения МВД на смену отслужившим авто массово приходят Geely.

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