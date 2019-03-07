70-летняя гомельчанка водит такси, шьёт парики и выращивает орхидеи

Тамару Харитончук и её голубую «Киа» с шашечками на борту знают многие гомельчане. Своё первое водительское удостоверение она получила в далёком 1969 году и с тех пор всё время за рулём, пишет городской журнал «Белка».

Кроме любимой работы, в жизни опытной таксистки есть ещё две страсти — комнатные растения и парики. И всё это не ради денег, а «потому что хочется».

ХОЗЯЙКА ОРХИДЕЙ

— Я родилась спустя два года после окончания Великой Отечественной войны. Мы тогда жили на улице Кирова, у нас был небольшой огород. С него в те голодные годы в основном и кормились. И вот что удивительно: в то время, когда люди каждый клочок земли использовали под съестное, мама при любых условиях высаживала астры, георгины, а позже и розы. Я очень любила ухаживать за цветами, не столько их аромат вдыхать, сколько красотой любоваться. В 50-х ведь жизнь не очень радостной была. А в огород выйдешь, на красоту эту глянешь — и сердце радуется. Поэтому ещё в детстве твёрдо решила — будет у меня свой дом, обязательно буду разводить комнатные цветы.





Так и случилось. Вся квартира Тамары Михайловны утопает в цветах. Больше всего в ней орхидей, которыми она занимается вот уже пять лет.

— Ох и хлопотно поначалу с ними было, но уже приноровилась, — протирает твёрдый зелёный лист наша героиня. — Орхидея, по сути, паразит. Может даже в пустом вазоне жить, лишь бы воды хватало. А если туда ещё кусочек древесной коры положить, буквально вцепится в него корнями. Как-то мне принесли полумёртвое растение, которое, казалось, уже не спасти. Я обрезала все отмершие корешки, пересадила растение в пустой горшок и «кормила» исключительно водой. Так и выходила, после чего хозяйке вернула.

Квартира Тамары Михайловны расположена так, что для орхидей просто рай. Солнце в окна заглядывает только с утра, в остальное время — полумрак. Их это очень устраивает.





— А меня тем более. Вы не представляете, какая это радость, когда месяц-два орхидея цветёт. Помогает круче всякой релаксации и психотерапии. Лучше может быть только дача, где у меня на двенадцати сотках есть место для всего. И для картофеля, и для огурцов с кабачками, и для яблонь, и для цветов. Орхидей, разумеется, там нет. Зато есть грибы дождевики. Они поначалу сами росли, а теперь я их культивирую. Безумно вкусные, главное, срезать их вовремя, пока они в молочной спелости.

САМ СЕБЕ ПОСТИЖЁР

— Делать парики и шиньоны начала в 70-е годы прошлого века. Тогда на них мода была сумасшедшая. Стоили они не менее сумасшедших денег, особенно из натуральных волос. Вот и решила я стать сама себе постижёром. Купила книгу «Парикмахерское дело» и в деталях изучила процесс, — вспоминает собеседница. — Ох и подурила я тогда голову мужикам! То брюнеткой на работу приду, то блондинкой, то длинными волосами размахиваю, то стрижкой козыряю. Удобно было. У меня ведь принцип — без причёски на улицу ни шагу. А где её в те времена сделаешь? Так что парики очень даже выручали. Да и сейчас выручают, когда голову в порядок привести не успеваю.





По словам Тамары Харитончук, сегодня достать натуральные волосы не проблема. Можно купить по объявлениям, свои обрезать или у родственников попросить.

— В среднем на один парик уходит месяц терпения и 250-300 граммов волос. Из них собирается трес — тонкие пряди, которые пришивают к шапочке, — посвящает в детали постижёр-самоучка. — Чтобы голова дышала, ажурную шапочку крючком вяжу сама. Работа достаточно кропотливая, учитывая, что потребуется ещё стрижка и укладка. Да и ухаживать за париком необходимо, как за собственными волосами: мыть шампунем, полоскать бальзамом, постоянно расчёсывать. Занятие хлопотное, но интересное.





«В ЗАБАСТОВКАХ НЕ УЧАСТВУЮ»

Таксисткой наша героиня работает более сорока лет.

— В нашей автошколе тогда было всего две девушки. Смотрели на нас ребята, как на пришельцев с другой планеты. Это сейчас женщина за рулём — дело привычное, а по тем временам... Я ведь в автошколу тайком от отца поступила. Он хоть и сам всю жизнь шоферил, на фронте водителем был, но категорически не хотел, чтобы я шла по его стопам. Предрассудки, ничего не попишешь, — улыбается Тамара Михайловна. — После автошколы устроилась на автобазу связи. В таксопарк, единственный тогда в городе, без водительского стажа не брали. Вот я нарабатывала его сначала на «Москвиче»-каблучке, потом грузовике. В 1975 году моя мечта сбылась — меня приняли в таксопарк.

Так Тамара Харитончук стала третьей женщиной-таксистом в городе, до неё там работали девушки Надя и Алла. Позже приходили другие, но спустя десять лет в таксопарке осталась она одна.





— Может и не совсем по-рыночному звучит, но тогда конкуренции практически не было. Когда московский поезд в Гомель приходил, на вокзале очередь выстраивалась из желающих воспользоваться нашими услугами! Сейчас таксисты вынуждены по перрону бегать и пассажиров искать, — вздыхает наша героиня.

В середине 80-х она ушла из автопарка и стала работать на себя.

— Лихие 90-е пережила довольно легко. Тогда в городе две женщины «таксовали», я и Лена. Нас никогда не трогали ни рэкетиры, ни другие бандиты, которых было пруд пруди. Уважали, наверное. И расплачивались всегда с хорошими чаевыми. Некоторые из тех ребят уже на свободу вышли. Меня в городе встречают: «О, Михайловна, ты всё таксуешь?!» То ли удивляются, то ли восхищаются...

В забастовках и протестах Тамара Харитончук не участвует принципиально. Вот и сейчас в стороне, когда её коллеги выступают против новых операторов «7229» и «Максим».

— Согласна, конкуренция недобросовестная с их стороны. Но ведь времена такие, всем работать надо, семьи кормить. Чем они хуже меня? Нарушают какие-то требования? Так на то есть куча контролирующих организаций, которые должны подобные факты выявлять и наказывать. Я таких прав не имею, — считает опытная таксистка. — Другое дело, что таксист не водовоз, он с людьми работает, а это огромная ответственность. К сожалению, не каждый, кто извозом занимается, это понимает. Не скажу, что пассажир всегда прав, но понимать его надо. Видишь, старушка с вещами садится — выйди и помоги. Хочет человек в дороге поговорить — поддержи разговор, от тебя не убудет. Или наоборот, попался молчун — не лезь, не пытайся разговорить. Мало ли что на душе у человека.





За полвека всякое случалось. Были и поломки на маршруте, и мелкие ДТП, и более неприятные вещи. Три года назад, к примеру, нетрезвый пассажир решил, что Тамара Михайловна везёт его не туда, куда ему надо, схватил за горло и начал душить. Пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Тут же коллеги-таксисты подъехали и милиционеры из райотдела Департамента охраны, чуть утихомирили буяна.

— Но это всё мелочи. Я свою работу люблю, жизни без неё не представляю. Кто-то не поверит, но я за рулём отдыхаю. Не физически, конечно, морально. Поэтому и не понимаю тех, кто на маршрут выезжает только номер отбывать. Между прочим, 8 марта я всегда работаю. Ужасно нравится видеть счастливых людей.

Помню, два года назад вскочил в салон молодой парень с огромным букетом цветов. И давай меня торопить: мать, гони быстрее, если на пару минут опоздаю — обидится и уйдёт. Что делать, пришлось гнать. С Волотовы на Фестиваль буквально долетели. На проспекте Октября остановились, парень вперёд глядит и чуть не плачет: девушки нет. На три (!) минуты опоздали. Где живёт, спрашиваю, знаешь? Он адрес называет. Я туда. Только во двор повернули, парень кричит — вон она, к подъезду подходит. Останавливаюсь напротив, парень из машины выскакивает и перед ней на колени — бух! Цветы протягивает. Сижу, гляжу на эту картину, и чувство такое, словно эти цветы мне подарили...