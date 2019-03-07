Вот и Масленица! Афиша народных гуляний в Гомеле

Масленица — праздник блинов и веселья, который символизирует окончание зимы и близкую встречу с весной. А провожают в нашей стране зиму шумно и задорно. Всю неделю народ наслаждается вкусными блинами и ходит друг к другу в гости.

В субботу, 9 марта, развернутся самые яркие праздничные мероприятия масленичной недели. В Гомеле широко гулять, провожать зиму и встречать весну будут на нескольких площадках. Для гостей праздника будут организованы конкурсы и спортивные состязания, выставки и мастер-классы, выступления творческих коллективов и артистов нашего областного центра, сжигание чучела Масленицы, а также на торговых рядах можно будет отведать румяные и ароматные блины.

Торговые ряды будут работать:

с 11.00 до 18.00 на площадке по ул. Мазурова, 110;

с 10.00 до 16.00 на площадке по ул. Мележа;

с 10.00 до 16.00 в зоне отдыха «Пруды»;

с 9.00 до 17.00 на площади по ул. Независимости в Костюковке и на территории стадиона ОАО «Гомсельмаш».

В каждом районе Гомеля пройдёт своя театрализованная программа. Народно-обрядовый праздник «Широкая Масленица» приглашает гомельчан и гостей нашего города 9 марта с 11.00 до 18.00 на площадку у Ледового дворца. В этот же день с 11.00 до 16.00 развернётся шумное веселье с выставками и народными забавами в Новобелицком районе в зоне отдыха «Пруды». Организаторы и участники ждут жителей Гомеля на районный праздник «Масленица» с 11.00 до 16.00 в Любенском микрорайоне по улице Мележа. А в Железнодорожном районе Гомеля масленичные хороводы закружатся на стадионе «Гомсельмаш» и на площади в микрорайоне «Костюковка» с 12.00 до 15.00.