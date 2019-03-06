Премьеру спектакля «Про мою маму и про меня» представили осужденные из ИК-24 в Гомеле

Спектакль «Про мою маму и про меня» по одноименной пьесе Елены Исаевой представили осужденные из исправительной колонии № 24 для отбывающих наказание в ИК-4 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

На сцене ИК-24 пьесу поставила режиссер театральной арт-студии «Другая реальность» Наталья Демидович. В основе сюжета — история отношений матери и дочери, разворачивающаяся на фоне подросткового возраста девочки и кризиса среднего возраста мамы.





Актриса-осужденная Ольга, исполнившая роль мамы, призналась, что буквально вжилась в образ своей героини, пропустила его через себя. «Прорабатывала буквально каждую фразу. Иначе зритель не поверит. И для этого пришлось заново открыть себя для самой себя же», — поделилась переживаниями актриса, добавив, что, возможно, в реальной жизни в чем-то недоигранной осталась ее роль настоящей матери.





На сцене оживали картины из школьных сочинений девушки Лены, в которых она рассказывала о важных событиях ее жизни. В сочинении «Как я ходила дарить куклу» разворачивается драма пятилетней девчонки, которая учится не только брать, но и делиться. Эпизод «Жизнь, отданная людям» — о живущей по соседству бабушке Рае, ветеране войны, в одиночестве встречающую старость и продолжающей совершать человеческий подвиг. Сочинение «Игоряшка» — история школьной любви самой Лены. Благодаря этому чувству и всемерной поддержке мамы героиня взрослеет, избавляется от комплексов, ищет свой путь.













События спектакля разворачиваются в 1980-е годы, и художественное оформление костюмов и декораций отражает атмосферу того времени. В этой же стилистике выполнена и программка, по оформлению напоминающую школьную тетрадь с сочинениями. В постановке использованы музыкальные и хореографические элементы, включены стихи.













«Польза такой работы очевидна. Важно дать человеку возможность задуматься о ценностях жизни, переосмыслить свои поступки, порассуждать о том, как стать другим. Это важно и для участников постановки, и для зрителей», — отметил заместитель начальника Департамента исполнения наказаний — начальник управления организации исправительного процесса МВД Владислав Мандрик. По его мнению, театр лечит душу, помогает расставить жизненные приоритеты и ценности. Поэтому инициатива с театральными формированиями в исправительных учреждениях развивается.





Проект «Театр в тюрьме» зародился в 2004 году в стенах ИК-4. С тех пор актрисы из числа осужденных участвовали во многих постановках. Такую практику начали внедрять и в других исправительных учреждениях, в том числе для мужчин. По словам Владислава Мандрика, по опыту ИК-4 эффект заметен: осужденные, участвовавшие в театральных постановках, больше не совершали преступлений.