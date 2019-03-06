Как заработать через соцсети в первый месяц 1000$. В Гомеле пройдет уникальный мастер-класс по продвижению в соцсетях и SMM

Совместный проект «Сильных новостей» и Бизнес-школы ИПМ объявляется открытым! 23 марта в 12.00 по адресу ул. Бр.Лизюковых 4а пройдет первый мастер-класс «Академии образования и развития» по продвижению бизнеса и персоны через социальные сети. Вас ждет пять часов уникальных практических советов и работающих инструментов от признанных экспертов из Минска!

Никакой «воды» и общих фраз. Никакой теории и советов из книг. Мы пригласили только тех спикеров, которые могут рассказать работающие методы, проверенные на собственном опыте! Вы сможете вывести свой бизнес на новый уровень дохода и раскачать свой личный аккаунт до желаемого результата сразу после мастер-класса! Купить билет и зарегистрироваться можно по этой ссылке.

Программа модуля «Продвижение бизнеса и персоны в социальных сетях, SMM»

ТЕМА 1. «Как стартовать бизнес в соцсетях и заработать от 1000$ в первый месяц»

Денис Мостыка, Минск







Предприниматель, маркетолог, спикер, автор популярных курсов «SMM + продажи», «Маркетинг предприятий» — Сооснователь клубов «Мозговой штурм для бизнеса», «SMM клуб»

За два года организовал более 130 мастер-классов, лекций и тренингов по теме SMM и продажи — Среди клиентов компании NewBalance, универмаг Беларусь, Umaker, Like — армия и другие

2050$ заработал Иван, ученик курса «SMM + Продажи» за четыре недели обучения у Дениса Мостыки

О чем Денис расскажет на модуле?

Как стартовать бизнес в соцсетях и заработать от 1000$ в первый месяц на мебели, красной икре и других нишах

Как сэкономить 200$ и самостоятельно настроить таргетинговую рекламу в Instagram, Facebook и ВКонтакте за 1 час

Как создать предложение, от которого невозможно отказаться. Методы Крестного Отца

Суть и форма. Что важнее? Шаманские практики работы с целевой аудиторией

Как выбрать надёжного подрядчика по SMM, за что платить и как контролировать

Результат мастер-класса:

Вы поймёте, как быстро стартовать и масштабировать бизнес, настроить рекламу в соцсетях и продавать без страха и сожалений.

ТЕМА 2. «Как правильно использовать соцсети для развития и продвижения своего бизнеса в долгосрочной перспективе. Тренды, сервисы и лайфхаки»

Ольга Юмашева, Минск







Соучредитель тренинг центра «NOxford»

Автор и ведущая популярных тренингов по продвижению, рекламе и личному бренду

Спикер международных конференций по продвижению в интернете и SMM

Менеджер проектов с 10-летним стажем

Реализовала более 140 инвестиционных проектов

Сертифицированный коуч и игропрактик

О чем расскажет Ольга расскажет на модуле?

Как использовать социальные сети для развития и продвижения своего бизнеса в долгосрочной перспективе

Какую соцсеть выбрать именно вам? Особенности взаимодействия с аудиторией в Facebook, Vkontakte и Instagram

О чём писать в соцсетях бизнесам, чтобы это не выглядело прямой продажей

Как определить контент-стратегию привлечения клиентов. Шаблон контент-плана с примерами

Как правильно настроить аккаунты и группы

Список сервисов для продвинутого ведения социальных сетей в 2019 году

Тренды 2019. Какие посты «любят» соцсети и как настроить роботу для общения с клиентами

Как найти вашего клиента в соцсетях — примеры интересных аудиторий для таргетированной рекламы

Результат мастер-класса:



Вы получите готовый пошаговый план продвижения в социальных сетях на 2019 год.

ТЕМА 3. «Раскрутка блога в инстаграме. Как за полтора года привлечь 50К подписчиков и найти крупных рекламодателей?»

Наталья @angel_mystyle, Минск







Жена бывшего белорусского футболиста. Мама троих детей с двумя высшими образованиями. Живет на две страны Беларусь — Дания. Любовница датского принца!

Через 1.5 года ведения блога привлекла к своему аккаунту 50k подписчиков. Живой, лояльной, своей аудитории

Куратор популярного курса по продвижению в инстаграм @insta_fabrica (более 143 000 подписчиков)

Сотрудничала с @toptop.ru, @monplatinrussia, @pleasant.jewelry, @mixit, @hyggelavka, @kanuda_russia, @valenkiche, @lumietemagique_official, @dlya_zdorovogo_sna и многими другими крупными мировыми брендами

Запись на рекламу в блоге Натальи расписана на два месяца вперёд. А доходы от рекламы в инстаграме превышают все ожидания девушки!

О чем Наталья расскажет на мастер-классе?

Начало ведения блога. Уникальные фишки создания крутого блога, начиная от оформления шапки профиля и заканчивая подборкой контента и фотографий.

Ведение блога самостоятельно без затратных методов продвижения. Лайфхаки продвижения для ленивых

Вложения в инстаграм. Нужно ли вкладывать личные финансы на раскрутку своего блога и как получать максимум эффекта при минимальных затратах — Как найти и привлечь рекламодателя? Сотрудничества с магазинами и мировыми брендами

Результат мастер-класса:

Вы узнаете, как быстро и легко продвинуть свой профиль в инстаграм, привлечь живых подписчиков и найти первых рекламодателей.

ТЕМА 4. «Мемы, комментарии и сториз. Как бесплатно раскрутить группы в вк, одноклассниках и инстаграме»

Группы «Сильных новостей» в соцсетях являются самыми массовыми и активными по всей гомельской области. Вконтакте — 125 000, Одноклассники — 41 000, Инстаграм — 44 000, Фейсбук — 3800, Ютуб — 3600. SMM-менеджеры социальных сетей «Сильных новостей» Иван Морозько и Евгения Крещук расскажут о том, как раскрутить паблики и постоянно привлекать аудиторию на сайт.

Иван Морозько







Евгения Крещук







О чем будет идти речь на мастер-классе?

Как раскрутить группы в социальных сетях своего бизнеса без вложений в рекламу? На примере групп «Сильных новостей»

Использование пикчей и мемов как альтернативный вид подачи информации. Как просто и легко сделать крутую картинку?

Ютуб как метод продвижения своего бизнеса. Как работать с этой платформой? Советы для новичков

Как делать крутые подписи к расшарам, чтобы люди реагировали и заходили на ваш сайт?

Сториз инстаграм как возможность привлечения трафика на сайт

Реклама в соцсетях. Правила пабликов и рекомендации по оформлению. Как сделать так, чтобы и клиент был доволен, и аудитория сохранила свою лояльность

Результат мастер-класса:

Вы познакомитесь с теми людьми, кто каждый день рассказывает вам самые главные новости и рисует бомбические пикчи. Вы узнаете, как через соцсети привлекать трафик на свой сайт и использовать максимум возможностей соцсетей.

Для кого этот мастер-класс?

Руководители компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

Предприниматели и владельцы бизнесов.

Менеджеры проектов и смм-специалисты либо те, кто хочет ими стать.

Маркетологи, руководители и представители отдела маркетинга и продаж.

Начинающие и успешные блогеры.

Всем, кому интересна тема продвижения в соцсетях. Всем, кто хочет много зарабатывать через инстаграм, фейсбук и вконтакте с минимальными вложениями.





Расписание мастер-класса:

Начало: 12.00

Регистрация участников: 11.40 −12.00

12. 00 — 12.50 Мастер-класс Денис Мостыка «Как стартовать бизнес в соцсетях и заработать от 1000$ в первый месяц»

13.00 — 14. 10 Мастер-класс Ольга Юмашева «Как правильно использовать соцсети для развития и продвижения своего бизнеса в долгосрочной перспективе. Тренды, приложения и лайфхаки»

14.15 — 14.45 Кофе-пауза. Нетворкинг сессия

14.50 — 15.30 Мастер-класс блогера Натальи @angel_mystyle «Раскрутка блога в инстаграме. Как за полтора года привлечь 50К подписчиков и найти крупных рекламодателей?»

15.40 — 16.20 Мастер-класс представители «Сильных новостей» — «Мемы, комментарии и сториз. Как бесплатно раскрутить группы в вк, одноклассников и инстаграме?»

16.20 — 16.50 Дискуссионная панель со всеми спикерами. Возможность задать вопросы из зала и получить обратную связь от профессионалов

Место: ул. Бр. Лизюковых 4а, офис Бизнес — школы ИПМ

КУПИТЬ БИЛЕТ можно здесь

Если вы хотите принять участие в наших мастер-классах и тренингах в качестве спикера, партнера или спонсора — добро пожаловать в нашу команду! Пишите свои предложения на емейл genya009@yandex.ru или звоните по номеру +375 447464718 Евгения.