Белстат: каждая тринадцатая белорусская семья с детьми находится за чертой бедности, а больше всего малообеспеченных семей живет на Гомельщине

Статистика беспощадна — половина белорусов существуют на сумму от 300 до 500 рублей в месяц.

В четвертом квартале прошлого года Белстат провел выборочное исследование домохозяйств. Результаты оказались нерадужными.

3,6% белорусских семей, как выяснилось, попадают в категорию малообеспеченных. По нормам это значит, что на каждого члена семьи, даже на детей, приходится меньше прожиточного минимума. Напомним, что сейчас он составляет 216.90 р. Статистика неумолима и учитывает не только получку, но и любые пенсии, выплаты — все то, что можно считать доходом.

За чертой бедности среди семей с детьми оказалось 7,7%. Говоря иначе, каждая тринадцатая семья, где есть дети, считается малообеспеченной. Одиночкам везет чуть больше — только 1,5% семей из одного человека оказались за чертой бедности. Не удивительно, что меньше всего таких семей оказалось в столице, а вот больше всего — в Гомельской области. В нашем регионе таких семей 5,4%.

Каждый пятый белорус (21,4%) живет на сумму от 400 до 500 рублей, еще примерно такая же часть (21,3) перебивается между 300 и 400 рублей. Людей, которые зарабатывают больше 800 р — всего 11,6%. Это каждый девятый белорус. Тех, кто живет на сумму меньше 200 рублей оказалось 3,5%.