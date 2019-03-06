С — справедливость. Женщину переселили из собственного дома в Костюковке в... социальное жилье в Гомеле

Пенсионерка рассказала, что в это время у нее умерла дочь и она плохо вчитывалась в документы.

Об этом случае стало известно после звонка Лидии Ефремовой (это она лишилась частного дома в обмен на квартиру, которая не находится в ее собственности) на прямую линию с начальником УВД Гомельского облисполкома Александром Васильевым. Общение граждан с главным милиционером области организовывала редакция газеты «Гомельская правда».

«Это звонит Лидия Ефремова, пенсионерка. Я попала в нестандартную ситуацию. Когда-то была владелицей частного дома в Костюковке, но его признали аварийным. Взамен переселили в однокомнатную квартиру в 104-м микрорайоне Гомеля. В то время у меня в семье случилась трагедия (умерла дочь), и я плохо вчитывалась в документы. Позже оказалось, что квартира социальная. Вправе ли были меня переселять в такое жилье, если в моей собственности был целый дом?», — обрисовала ситуацию теперь уже жительница Гомеля.

В ответ Александр Васильев сказал, что такие вопросы не находятся в его ведении. Однако после того, как женщина спросила, как же ей добиться справедливости, все же пообещал проверить ситуацию и прийти к «какому-то» решению.