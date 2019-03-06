И снова «победа»! Гомельская область лидирует по росту убытков предприятий

В прошлом году финансовые показатели многих предприятий значительно ухудшились. В топе лидеров по убыткам — Гомельская область.

В 2018 году средним и крупным предпрятия удалось заработать 5,1 млрд BYN чистой прибыли, однако в сравнении с 2017 годом результат не радует — сумма прибыли упала на 38,9%.

В Гомельской области сумма убытков предприятий перевалила за 1 млрд BYN. «Лидирующую» строчку с нами разделил Минск и Гродненская область.

Максимально крупные убытки понесли валообразующие предприятия в трех районах: Добрушский (101 млн BYN), Жлобинский (188,9 млн BYN) и Светлогорский (183,7 млн BYN).