И снова «победа»! Гомельская область лидирует по росту убытков предприятий

  • 06 марта 2019, 13:21
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В прошлом году финансовые показатели многих предприятий значительно ухудшились. В топе лидеров по убыткам — Гомельская область.

В 2018 году средним и крупным предпрятия удалось заработать 5,1 млрд BYN чистой прибыли, однако в сравнении с 2017 годом результат не радует — сумма прибыли упала на 38,9%.

В Гомельской области сумма убытков предприятий перевалила за 1 млрд BYN. «Лидирующую» строчку с нами разделил Минск и Гродненская область.

Максимально крупные убытки понесли валообразующие предприятия в трех районах: Добрушский (101 млн BYN), Жлобинский (188,9 млн BYN) и Светлогорский (183,7 млн BYN).

gomel.today
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Метки: Экономика (14267), Область (6572)

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