СМИ: После Столбцов в Гомельской области милиция подготовила для учителей инструкцию, как выявлять экстремистов среди детей

Трагедия в Столбцах, о которой мы неоднократно писали, радикальным образом повлияла на беларускую систему образования. Так, в школах Гомеля и Барановичей установили турникеты, родителям ограничили доступ в учебные заведения, а школьникам — пользование мобильными телефонами. Сейчас для Гомельской области появился документ, который «помогает» учителям обнаруживать экстремистов среди детей.

Документ называется «Алгоритм взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и работников учреждений образования, спорта, туризма, культуры и здравоохранения Гомельской области для ранней идентификации в молодежной среде лиц, входящих в неформальные молодежные группировки». Как сообщает «Радыё Свабода», он обязывает учителей определять «неформалов», относящихся к потенциально опасным субкультурам.

Как это работает

Согласно документу, милиция теперь будет проводить обучающие семинары, но не только для педагогов, но и для работников в сфере спорта, туризма, культуры и здравоохранения. Она расскажет, как выявить подростков, склонных к насилию, связанных с незаконным оборотом оружия, проявляющих интерес к изготовлению взрывчаток и так далее.

Постановление предписывает в частности для учителей следующие действия:

• из разных источников получать информацию о «подозрительных» лицах и ресурсах;

• немедленно в письменной форме докладывать об этом администрации;

• принимать меры для ограничения доступа посторонних лиц к полученной информации;

• в случае получения правдивой информации о правонарушении или преступлении немедленно сообщать об этом на линию «102».

Отныне учителя станут большее внимание уделять внешнему виду учеников, чтобы различить, кто из них относится к «наци-скинхедам», кто — к «скинхедам-антифашистам», а кто — к футбольным фанатам. «Алгоритм» насыщен справочной информацией: к примеру, «наци-фашисты» носят подтяжки для брюк, причем любого цвета. «Наци-скинхеды» не бреются наголо, но длина волос по всей голове у них равномерная. А футбольные фанаты надевают шарфы — их главное украшение. Джинсы же они не подворачивают: это характерно для других «неформалов».







