Trade-in по-белорусски. Сколько дилер предложит за пожилой BMW с пробегом?

Сколько предложит дилер за 19-летний BMW с пробегом? Во что обойдется его замена на новый Logan Stepway? Официальный trade-in по-белорусски, и его отличия от продажи машины по объявлениям.





Принято считать, что владельцам 15-20 летних автомобилей к официальным дилерам путь заказан. Не интересны, мол, им такие машины. На их площадках «Автомобилей с пробегом» сплошь свежие авто, к которым и придраться-то нет за что.

На деле, когда речь идет о клиенте, который заинтересован в скорой покупке нового автомобиля, это не так. История с подержанной BMW 3-й серии 2000-го года выпуска — яркое тому подтверждение.





О замене своего, уже почти 20-летнего, автомобиля на новое авто хозяйка машины подумывает не первый год. Но решится все никак не может. По объявлениям, время от времени размещаемым в СМИ, звонки раздаются нечасто и в основном от перекупщиков, связываться с которыми у нее желания нет.

Автомобиль тем временем не молодеет. То там, то здесь оставляет следы коррозия. Двигатель стабильно требует долива масла, да и подвеска то и дело нуждается в денежных вливаниях.





— Вроде бы и машина из разряда ухоженных, и марка престижная, но с каждым разом расставаться с деньгами на очередной ремонт, точно зная, что это не последний удар по кошельку, все тяжелее, — говорит моя собеседница. — Пока автомобилю не стукнуло 12-лет таких проблем не было.

"Так давайте поедем к дилеру приглянувшейся вам марки и попробуем воспользоваться механизмом Trade-in",- предлагаю я.

— Да кому там на Renault интересен BMW, да еще такого возраста, как мой, — сомневается Ольга.

Услышав, что предмет интереса Renault, я захожу на сайт официального дилера и изучаю условия приема автомобилей в зачет.





Условия программы Trade-in здесь лаконичны, и каких-то ограничений по возрасту, пробегу и марке нет. Почему не попробовать.

И вот воскресным утром мы у автоцентра Renault в Минске. Отдел по работе с подержанными автомобилями скромно притаился в левом углу шоу-рума. Несмотря на утренний час, мы не единственные желающие сдать свой нынешний автомобиль в зачет нового. Пару минут ожидания, и один из сотрудников отдела отправляется с нами к BMW, припаркованному у входа.





Ввиду того, что решение приехать к дилеру было спонтанным, автомобиль мы, к своему стыду, даже не помыли. Но это проблемой не оказалось. У дилера Renault на этот счет своя заготовка.

Предлагаемая к зачету машина осматривается в 2 этапа: сначала первичный осмотр и вердикт в виде справочной стоимости пригнанного авто, затем, если порядок цен устроил владельца, мойка и тщательное изучение машины на СТО. Суммарная стоимость мойки и диагностики — 35 рублей.





Результатом первичного осмотра BMW стала стоимость в районе 9 000 рублей, что очень близко к реальной рыночной стоимости аналогичных машин на порталах с автообъявлениями. Окончательную же точку в определении стоимости BMW должны были поставить диагностика автомобиля на подъемнике и тестовая поездка на нем.

За процессом диагностики, который длился около сорока минут, клиенту можно наблюдать из-за стекла клиентской зоны, но для нас сделали исключение, за что дилеру отдельное спасибо.





Бодрый внешне BMW на подъемнике сразу огорчил наличием следов масла на КПП и заднем редукторе, а также подклинивающим тормозным механизмом одного из задних колес.

Чуть позже нашлась и причина стуков в передней подвеске. Ей оказались изношенные сайлентблоки стоек стабилизатора. Двигатель, АКБ и эксплуатационные жидкости у машины были в порядке. Не вызвал вопросов и карданный вал. Все недочеты, озвученные сотрудниками СТО, методично были внесены в диагностическую карту.





Последовавшая за осмотром на СТО тестовая поездка выявила еще один недостаток автомобиля. При интенсивном разгоне в момент переключения передач со стороны редуктора заднего моста раздался глухой стук. Со слов представителей дилера, он сигнализирует об износе главной передачи. И это, естественно, слегка огорчило.

Далее, пока сотрудники отдела автомобилей с пробегом рассчитывали зачетную стоимость BMW, Ольга поведала мне, какой из Renault привлекает ее как предмет покупки. Поклонникам BMW дальше читать не рекомендуется, ибо ее выбор — новехонький Logan в версии Stepway.





Основные аргументы — цена, которая у Logan стартует с 22 200 рублей, и то, что машина новая и в ближайшие лет пять наверняка не потребует никаких затрат на ремонты.

А теперь самое интересное: технические характеристики сдаваемого BMW 316i и приобретаемого Renault Logan 1,6 Drive, автомобилей, между которыми 19 лет.





Удивлены? Я тоже. Комплектацию Drive, которая у дилера стоит 25700 рублей, Ольга выбрала не случайно. Среди опций этой комплектации: климат-контроль, мультимедийная аудиосистема с навигацией и цветным 7-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль, система дистанционного запуска двигателя Renault-Start и т.д. Да, это не BMW, но, как говорится: «Вам шашечки или ехать?». В описанном выше варианте ответ очевиден.





За BMW 316i 2000 года выпуска, с учетом всех выявленных неисправностей, дилер предложил Ольге 8400 рублей. Бонус за сдачу автомобиля в зачет новой машины, в случае с покупкой Renault Logan Stepway, составил еще 700 рублей. В итоге разница в цене между двумя автомобилями составила 16500 рублей. Выплачивать всю сумму сразу или воспользоваться кредитованием, в конечном итоге решать покупателю. Главное, что работоспособность и жизнеспособность программы Trade-in у дилеров Renault сомнений не вызывает.





Предложенная за авто с пробегом цена имеет под собой веские основания, а если к ней прибавить бонус на покупку нового автомобиля, то далеко не факт, что подобную сумму можно получить за свой подержанный автомобиль, продавая его самостоятельно.

Узнать какую стоимость дилер предложит за ваш автомобиль с пробегом в зачет нового Renault можно, обратившись в ближайший автоцентр дилерской сети Renault в РБ по адресу:

г. Гомель, пр-т Космонавтов, 116, т. (+375 232) 25−11−25, renault-gomel.by



Renault.by



Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.