В Гомельском областном роддоме доля партнерских родов в последние годы увеличилась до 6-8%

Доля партнерских родов в Гомельском областном роддоме в последние 3-4 года увеличилась до 6-8% от общего количества. Об этом сообщил журналистам во время пресс-мероприятия заместитель главного врача по детству и родовспоможению областного роддома Геннадий Воронович, передает корреспондент БелТА.

В последнее время поддержать друг друга решаются все больше супружеских пар региона. Психологически женщине легче переносить схватки и роды, если рядом есть близкий человек. Чаще всего этот сложный и одновременно счастливый момент будущие родители переживают вместе. По правилам учреждения вместо супруга в этот ответственный период жизни женщина может заручиться поддержкой своей мамы.

Заместитель главного врача накануне Международного женского дня провел для журналистов небольшой экскурс по отделениям, где гомельчанки обретают счастье материнства. Геннадий Воронович продемонстрировал возможности специальной палаты-трансформера, где женщины находятся в родах и переживают схватки. В палате есть несколько огромных гимнастических мячей, необходимое оборудование и инвентарь. Кресло-кровать-трансформер позволяет принять удобное для женщины положение. Новоявленную маму наблюдают здесь еще в течение 2 часов после родов, затем переводят в другое отделение.

Практикуют также вертикальные роды. Этот известный с древних времен метод дополняет современная разработка — стул для вертикальных родов, который был изготовлен по спецзаказу гомельских акушеров.

С внедрением в 2010 году разноуровневой системы оказания перинатальной и акушерской помощи родильное отделение стало перинатальным центром 3-го уровня для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми диагнозами и возможными рисками. В среднем роддом рассчитан на 3 тыс. родов в год.

В центр поступают будущие мамы со всей области с тяжелыми патологиями. Здесь концентрируются самые сложные случаи, поэтому каждые десятые роды — преждевременные. Несмотря на это обстоятельство, врачи максимально продлевают внутриутробное развитие, а впоследствии выхаживают малышей в несколько этапов. Самый первый проходит в неонатальном блоке интенсивной терапии и реанимации отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии акушерства и неонатологии. Сюда попадают малыши, требующие повышенного внимания (недоношенные, дети с маленьким весом, выраженными нарушениями дыхания, серьезными неврологическими проблемами, желтухой). Как рассказал заведующий отделением Сергей Коваль, самый маленький пациент, которого удалось выходить, весил 680 г.

В реанимации для младенцев есть все, что нужно для интенсивного контроля и лечения: квалифицированный медперсонал, мониторное наблюдение. «Дети находятся в инкубаторах, защищающих их от шума, яркого света, глубоко недоношенным детям создаются условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни», — поясняет врач. По возможности стараются поддерживать грудное вскармливание.

В регионе практически половина детей весом до 2 кг, рожденных раньше срока, появились на свет и выхаживались в стенах Гомельского областного роддома. В 2018 году здесь родился 2001 малыш, в том числе 42 двойни.

Областной перинатальный центр рассчитан на 120 акушерских коек. В его структуру входит отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии роддома и неонатологии, отделение для выхаживания недоношенных новорожденных и гинекологическое отделение с областным эндоскопическим центром. Родильное отделение является клинической базой кафедры акушерства и гинекологии Гомельского государственного медицинского университета. Благодаря этому в центре впервые в Гомельской области внедрены малоинвазивные и высокоэффективные методы лечения. Среди них — извлечение недоношенного ребенка в целом плодном пузыре при кесаревом сечении, применение современного вакуум-экстрактора, неинвазивной респираторной поддержки у женщин и детей, органосохраняющих технологий в акушерстве и гинекологии.

Сегодня в отделениях под наблюдением специалистов — 110 женщин в ожидании малыша. «Медицина идет в сторону персонализации. Каждый случай рассматриваем индивидуально», — уточняет Геннадий Воронович.

Этот подход смогла оценить и гомельчанка Юлия Городкова. Она и ее малышка готовятся к выписке. Этому предшествовали долгие недели, которые будущая мама провела на сохранении под наблюдением врачей. «Хочу отметить очень внимательный, профессиональный медицинский персонал. И в родзале поддержали, и в послеродовом заботились о нас. Огромное спасибо за это», — сказала женщина.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению областного роддома рассказывает, что становление акушерско-гинекологической службы Гомельской областной клинической больницы началось 75 лет назад. В сложных условиях военного времени врачи-альтруисты помогали пациентам отделения всего на 20 коек. Помощь женщине при появлении новой жизни была и остается в приоритете.

Сегодня областной перинатальный центр оказывает все виды медицинской помощи разной степени сложности беременным, роженицам, новорожденным и пациентам гинекологического отделения. Здесь делают все, что в силах высококвалифицированных специалистов, чтобы жизнь прекрасной половины человечества была полноценной и счастливой.