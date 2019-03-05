«Гомельэнерго»: в прошлом году жители Гомельской области украли электричества на $2,5 млн

В 2018 году персонал «Гомельэнерго» провел больше пяти тысяч рейдов, чтобы выявить факты кражи электроэнергии. В общей сложности было составлено 7,4 тысячи актов хищения на 18,1 млн кВт-ч, что составило 5,4 млн рублей.

В прошлом году был изменен порядок определения величины выявленной неучтенной энергии. Появилась возможность производить расчет количества потребленной электрической энергии с учетом величины присоединенной мощности электроприемников, а не только по пропускной способности сети присоединения, номинальному току коммутационного аппарата. Однако, имелись случаи, когда сумма по одному акту в отношении гражданина достигала 25 тыс. рублей.

На предприятии напоминают, что хищение электроэнергии обойдется в виде штрафа в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба.