В Гомельской области планируют увеличить объемы заготовки березового сока в два-три раза

В Гомельской области в период сокодвижения 2019 года планируют увеличить объемы заготовки березового сока в два-три раза по сравнению с 2018-м, сообщила корреспонденту БелТА заместитель генерального директора по идеологической работе областного государственного производственного лесохозяйственного объединения Елена Потапова.

В прошлом году лесхозы региона заготовили более 1,2 тыс. т березового сока. На этот сезон стоит задача нарастить объемы. Лесхозы области будут заготавливать березовый сок в крупных объемах для предприятий-переработчиков страны.

Также во всех лесхозах и лесничествах области (кроме Ветковского спецлесхоза) планируется реализовывать заготовленный сок населению в тару покупателя. «Мы намерены обеспечить всех желающих приобрести этот натуральный природный продукт. Реализация будет идти как в местах его заготовки в каждом из районов, так на складах», — рассказали в Гомельском ГПЛХО. Средняя цена 1 л березового сока на лесосеке — Br0,13, на складе продавца — Br0,21.

Сок можно будет заготовить и самостоятельно (бесплатно). Для этого жителям области необходимо обратиться в ближайшее лесничество и оставить заявку. Специалисты укажут деревья, на которых можно производить подсочку, проведут инструктаж по соблюдению правил подсочки и требований пожарной безопасности в лесу. За незаконную добычу сока нарушителям грозит штраф.

В ГПЛХО напомнили, традиционно период активной заготовки березового сока приходится на март-апрель. С установлением плюсовой температуры начинается сокодвижение, которое прекращается после распускания почек на деревьях.