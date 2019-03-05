В Гомеле на Кожара грузовик насмерть сбил пенсионерку

  • 05 марта 2019, 12:35
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ДТП произошло сегодня около 11 утра, сообщили в УГАИ УВД облисполкома.

По предварительной информации, грузовик ехал задним ходом на выгрузку товаров к магазину «Океан» (улица Кожара, 1). В этот момент он совершил наезд на пожилую женщину. Гомельчанка скончалась на месте.

Проводится проверка.

Гомельская правда
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Места: Гомель (24950)

Метки: Авто (6417), Происшествия (14052)

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