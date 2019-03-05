Накануне 8 марта ИМНС напомнило гомельчанам, что с продажи цветов надо платить налоги

8 марта тюльпанами завалены не только витрины цветочных магазинов, но и местные рынки. Гомельчане не прочь воспользоваться праздником и пополнить свои карманы. Однако о налогах помнят не все.

Чтобы продажа цветов не влетела «в копеечку», ИМНС напомнила о необходимости платить налоги. Ставка единого налога за месяц — 63 рубля.

Это касается и садоводов, планирующих зарабатывать в скором времени на продаже рассады. Однако если цветы, их семена и рассада, выращенны продавцом или его ближайшими родственниками, что подтверждается соответствующими документами, то оплата единого налога происходит по другой ставке. Для гомельчан это 38 рублей, сообщили «Сильным Новостям» в ИМНС Новобелицкого района.