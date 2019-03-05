Все дело в переходе на новую платформу. Компания Velcom ответила гомельчанам на жалобы по поводу качества подключения к Интернету

В последние несколько недель в редакцию «Сильных новостей» все чаще приходят письма с жалобами на компанию Velcom. Гомельчане жалуются на плохой интернет, невозможность дозвониться до службы технической поддержки и огромные очереди в офис.

«Каждое утро нет соединения, нужно перезагружать роутер. В течении дня происходит то же самое. На день обрывается соединения раза четыре. Дозвониться до техподдержки невозможно, по сорок минут приходится висеть на телефоне. Отправляла заявку на сайте, пришло сообщение, что нужно звонить в техподдержку. Зачем тогда есть на сайте эта функция, если ей нельзя воспользоваться? Скорость интернета оставляет желать лучшего. Когда был Гарант, сеть по максимальной загрузке тянула лучше. Я работаю в интернете, из-за этих перебоев у меня постоянные накладки и «косяки», — жалуется гомельчанка Наталья.

«У меня около двух недель не работает интернет от провайдера Velcom (бывший Гарант). В службу технической поддержки по номеру 150 дозвонится невозможно. Сегодня ждал 48 минут пока ответил специалист. В процессе общения, когда наступила 60-я минута, связь оборвалась. При очередном звонке ждал 30 минут и положил трубку. При обращении в офис технической поддержки по ул. Советской необходимо простоять в очереди несколько часов. Зал переполнен и у всех одна и та же проблема с интернетом. Ответ на все вопросы один: "Есть временные сложности при переходе Гаранта на Velcom". Но эти проблемы у них длятся больше года!», — вот такой запрос прислал в редакцию «Сильных новостей» житель Гомеля Кирилл.

Действительно, на территории Гомеля в последнее время существенно ухудшился интернет от этого провайдера. Почему так происходит и когда ждать улучшения работы интернет-соединения? Пресс-служба Velcom пояснила ситуацию:

«Следуя стратегии предоставления комплексных услуг по всей стране (включая мобильную, фиксированную связь, видеосервис), а также с целью улучшения качества сервиса, модернизации технических активов и обеспечения доступа к современной технической базе телеком-оператор Velcom периодически проводит плановые профилактические и технические работы на различных системах.

Так, с февраля 2019-го года начался процесс перехода абонентов, ранее обсуживающихся у ГГОТЦ "Гарант", на новую техническую платформу для последующего объединения биллинговых систем. Данные изменения позволят не только улучшить условия обслуживания клиентов (например, упростить систему приема платежей), но и предложить абонентам новые современные услуги.

Velcom старается минимизировать возможные негативные последствия данного перехода для клиентов. И вместе с тем у некоторых абонентов до сих пор могут наблюдаться сложности с доступом к домашнему интернету. Каждое поступившее обращение абонентов рассматривается в индивидуальном порядке, а меры по устранению проблемы предпринимаются исходя из характера ситуации.

Velcom приносит извинения за доставленные неудобства. Технические специалисты компании предпринимают максимальные усилия, чтобы завершить все работы в ближайшее время».