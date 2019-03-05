К слову, похититель игрушки — рецидивист, ранее неоднократно судимый.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, кража случилась вчера утром. В Советский РОВД обратилась продавец магазина «Ландыш», которая сообщила, что неизвестный мужчина похитил огромного плюшевого медведя, который стоял на крыльце в качестве рекламы.

Дело, если коротко, было так. Вскоре после открытия в «Ландыш» зашел неизвестный, который долго беседовал с продавцом, а потом ушел, ничего не купив. Однако внезапно женщина через окно увидела, что мужчина тащит в руках медведя, принадлежавшего магазину. Попытка остановить похитителя оказалась тщетной — злоумышленник прибавил шагу и скрылся. Однако перед этим попал в объектив камер случайных прохожих.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи как с камер наблюдения, так и со смартфонов свидетелей и очень быстро вычислили злодея. Им оказался рецидивист 1983 года рождения.

Кстати, про то, что медведь был нужен для 8 марта — не ирония. В своих показаниях именно так мужчина объяснил свои мотивы: хотел порадовать любимую. Подготовился к 8 марта. В Гомеле мужчина стащил огромного плюшевого медведя — видеофакт





К слову, похититель игрушки — рецидивист, ранее неоднократно судимый.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, кража случилась вчера утром. В Советский РОВД обратилась продавец магазина «Ландыш», которая сообщила, что неизвестный мужчина похитил огромного плюшевого медведя, который стоял на крыльце в качестве рекламы.

Дело, если коротко, было так. Вскоре после открытия в «Ландыш» зашел неизвестный, который долго беседовал с продавцом, а потом ушел, ничего не купив. Однако внезапно женщина через окно увидела, что мужчина тащит в руках медведя, принадлежавшего магазину. Попытка остановить похитителя оказалась тщетной — злоумышленник прибавил шагу и скрылся. Однако перед этим попал в объектив камер случайных прохожих.





Сотрудники правоохранительных органов изучили записи как с камер наблюдения, так и со смартфонов свидетелей и очень быстро вычислили злодея. Им оказался рецидивист 1983 года рождения.

Кстати, про то, что медведь был нужен для 8 марта — не ирония. В своих показаниях именно так мужчина объяснил свои мотивы: хотел порадовать любимую.