Старые не запираются. Гомельчанка добивается от властей новых дверей в подъезд, где недавно произошло убийство — видеорепортаж «СН»

Обычный многоквартирный дом по Урицкого-14 представляет из себя коммуналку со множеством жильцов на этаже. При этом, не всегда «благополучных». Подъезд исписан АУЕ-цитатами, а двери в квартиры, где проживает несколько семей не запираются — проникнуть может любой. Неоднократно жительницы этого дома обращалась за помощью к властям — глухо. А недавно здесь произошло убийство.