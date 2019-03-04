Старые не запираются. Гомельчанка добивается от властей новых дверей в подъезд, где недавно произошло убийство — видеорепортаж «СН»

  • 04 марта 2019, 20:59
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Обычный многоквартирный дом по Урицкого-14 представляет из себя коммуналку со множеством жильцов на этаже. При этом, не всегда «благополучных». Подъезд исписан АУЕ-цитатами, а двери в квартиры, где проживает несколько семей не запираются — проникнуть может любой. Неоднократно жительницы этого дома обращалась за помощью к властям — глухо. А недавно здесь произошло убийство.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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