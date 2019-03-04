Власти готовы пойти навстречу требованиям жителей: на обойной фабрике будут установлены эффективные очистные сооружения?

Массовый протест против токсичных выбросов обойной фабрики состоялся вчера в Гомеле.

Эпопея с хлорвинилом





Уже более года жители Новобелицкого района добиваются безопасного режима работы линий виниловых обоев. Было собрано около 1500 подписей, отправлены десятки обращений в самые разные инстанции, состоялась не одна встреча с руководством района, города и области. Однако, существенного улучшения ситуации не произошло. Правда, под давлением граждан, власти обязали руководство предприятия модернизировать очистные сооружения. Густой маслянистый дым, оседавший ранее прямо во дворах, исчез. Но едкий химический запах — остался. К нему добавился сильный гул от очистных сооружений, буквально не дающий спать по ночам. Источник запаха официальные инстанции и лаборатории установить так и не смогли. Активисты предполагают, что им является хлорвинил — опасное вещество, вызывающее раковые заболевания.

Терпение людей уже иссякает. И это показала встреча жителей, состоявшаяся в воскресенье 3 марта.

Провести эту встречу решила инициативная группа активистов, уже около года борющихся против отравления воздуха в нашем городе. Накануне в Новобелице были распространены листовки и объявления о предстоящем мероприятии. Уже тогда многие жильцы многоэтажек и «малосемеек» выражали поддержку акции. На встречу было приглашено руководство Гомеля и фабрики.

Люди важнее прибыли?

В три часа дня во дворе дома на улице Ильича собрались больше сотни людей. Работали журналисты как независимых СМИ, так и государственной прессы и телевидения. Социальный активист Юрий Глушаков сказал:

— Наша встреча не является политическим мероприятием, она продиктована только одним — желанием защитить наш город, наших детей от ядовитых выбросов. Прибыли не могут быть важнее здоровья людей, будущего наших детей. Наше главное требование — на фабрике должны быть установлены нормальные очистные сооружения.

Уже с первых минут по настроению собравшихся было видно — гражданам есть что сказать. Накипело. Поэтому, когда на месте встречи появились представители власти с предложением пройти в «тепло», в здание Новобелицкой администрации, то в ответ им прозвучало: «Мы останемся здесь, нам не холодно. Теперь мы приглашаем вас рассказать, почему фабрика до сих пор травит нас? И когда будут выполнены ваши обещания решить проблему?» После короткого совещания представители власти решились все же говорить с людьми на улице. Из здания администрации к народу вышел главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко и председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.





Посыпалось множество вопросов и просто реплик возмущённых людей: «Сколько нас будут травить?», «Когда прекратиться этот беспредел?», «Нам устроили настоящую газовую камеру!». Затем организаторам мероприятия удалось перевести бурную дискуссию в более упорядоченное русло.

Под сомнения были поставлены результаты измерений, которые в последнее время показывают «норму». Активисты заявили о том, что ими была сделана видеозапись, на которой видно, как замеры проводятся со стороны, противоположной выбросам. Бывшие работники фабрики «Гомельобои» рассказали и о «хитростях», на которые там идут во время проверок — машины, печатающие виниловые обои, работают на холостом ходу либо на минимально агрессивных химических реагентах. Кто-то из жителей предложил проверяющих поместить на балкон одного из соседних жилых домов: «Пусть бы посидели недельку — сразу поняли бы, нарушаются здесь нормы — или нет». Прозвучал вопрос и о том, почему фабрика работает ночью — когда ни до природоохраны, ни до санитарной службы дозвониться нельзя. И следовательно — нет возможности зафиксировать вероятные нарушения. Главный санитарный врач сообщил — недавно по заявке активистов всё же были проведены измерения и во время ночной работы. И, как и ожидалось, ночью 20 марта были выявлены превышение норм по шуму. Ранее, не получая никаких эффективных мер от властей, возмущённые жители стали направлять заявления в милицию. На сегодняшний день туда отправлено более 80 заявлений.

Надо сказать, что оправдываться за «себя и того парня» пришлось руководителям государственных структур гигиены и охраны окружающей среды. Представители же руководства филиала «Гомельобои» ОАО ЦБК-Консалт хоть и были на встрече, но в основном предпочитали отмалчиваться. Никто не смог ответить и на вопрос активистов: «Почему вместо стандартных очистных сооружений — печей дожига, на обойной фабрике установлен неэффективный теплообменник? И почему это „очистное сооружение“ разрабатывала не профильная проектная организация — а кафедра одного из гомельских учебных заведений?» И жители, и бывшие работники фабрики называют такую очистку через конденсацию «самогонным аппаратом».

Озонирование вредных выбросов

В последние месяцы в государственных СМИ было много публикаций, убеждавших читателя, что на фабрике «всё хорошо», а если и есть отдельные проблемы — то они устраняются. Но недавно тон такого рода публикаций несколько поменялся. Зазвучали и тревожные нотки. Любопытно, что в одной из государственных газет было признано — «очистные сооружения», установленные на фабрике, оказывается, в производстве применяется впервые. И теперь их недостатки уже устраняют фабричные инженеры — прямо в процессе производства. Но жители задают вопрос — какими нормами предусмотрено такого рода «экспериментирование»? Кто санкционировал превращение жилых городских кварталов в полигон по проверке прямо «на ходу» эффективности очистного оборудования?

Из последних ноу-хау, которые собираются ввести на обойной фабрике — генератор озона. Его уже монтирует здесь кампания «Айр Альянс». По новому замыслу, озон сможет разрушить меркаптан, формальдегид и ароматические углеводороды. «Соответственно, запах должен стать не столь концентрированным» — пишет государственная пресса. Однако, пояснить принцип работы такого «озонатора» на встрече никто не смог. Активисты, отдельные из которых имеют высшее химическое и медицинское образование, выражают сомнение, что озон сможет нейтрализовать, например, те же ароматические углеводороды. К тому же газ озон сам по себе — высокотоксичный яд, относящихся к 1 классу опасности.

Физик-ядерщик Сергей Бабицкий, отмеченный за свою работу правительственными наградами, и онкологический больной, потребовал от представителей администрации предоставления технического задания на очистные сооружения. Но есть негласная информация о том, что недавно в архиве предприятия случился пожар, при котором часть документации — погибла?





Сухой остаток выброса общественной энергии После того, как страсти немного улеглись, организаторы встречи обратились к представителям администрации со следующим требованием — принять незамедлительные меры по полному прекращению вредных выбросов на обойной фабрике. По мнению активистов, сделать это можно только в условиях полной прозрачности и общественного контроля. Главный государственный санитарный врач области и председатель областного комитета охраны окружающей среды в присутствии собравшегося народа пообещали — активисты будут приглашаться на все замеры воздуха, контроль над работой предприятия будет осуществляться и ночью, и по выходным. Назначена и первая дата измерений в присутствии социальных активистов — 5 марта.

Многие из собравшихся встретили обещания с недоверием, но все же согласились. Но в случае невыполнения пообещали собираться вновь и вновь. Напоследок люди несколько раз проскандировали своё основное требование: «Чистый воздух! Чистый воздух!».





В тот же день также состоялась встреча представителя инициативной группы с руководителями города, Новобелицкого района и фабрики. Елена Давыдова, член инициативной группы, говорит:

— На встрече обсуждался вопрос о приглашении для исследований лаборатории из Санкт-Петербурга ВНИИМ имени Менделеева, поскольку существующие в Гомеле и в РБ в целом аналогичные учреждения не аккредитованы по широкому спектру загрязняющих веществ. В Гомеле меряют только 3-6 позиций. Лаборатория из Курска уже проводила в Гомеле замеры по 16 веществам и не нашла превышений. Но измерения проводились ею всего лишь один день и по заказу фабрики — а значит, в заранее подготовленных условиях. В ходе этой же встречи обсуждалась возможность проведения исследований петербургской лабораторией в течение месяца — для более объективного мониторинга. Остро стоит и вопрос с отходами из «каплеулавливателя», которые сейчас накапливаются на фабрике. В Беларуси они не утилизируются. И на сегодня, как мне сказали, их уже собралось на предприятии 14 тон. По словам администрации фабрики, эти отходы — горючие.

Но активистка считает, что дело прежде всего — в нежелании собственника производства потратиться на сертифицированные очистные сооружения. Елена имеет два высших образования — биолога и медика. Поэтому она сообщила представителям администрации, что всего в мире измерениям подлежат 220 вредных веществ. Существуют и опасные соединения, которые на сегодняшний день вообще практически не фиксируются. Поэтому сегодня везде предпочитают уничтожать отходы вредного производства в печах дожига. Именно такие очистные сооружения дают максимальный эффект надёжности. Печи дожига применялись ранее и на фабрике «Гомельобои», но к новым линиям трафаретной печати они, по причинам, о которых можно только догадываться, закуплены не были.





Администрации обойной фабрики был задан вопрос — а обращалась ли она к руководству концерна «Беллесбумпром», в который входит сегодня это предприятие, по поводу закупки новых печей дожига? Как сообщает Елена Давыдова — ответ был отрицательный. На встрече заместитель председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук уведомил — в ближайшее время руководство области намерено направить концерну письмо о необходимости установки в филиале «ЦБК-Консалт» печей дожига. Власти услышали требования людей?

В настоящий момент работа обойной фабрики в очередной раз приостановлена. Официально заявляется, что решение о её возобновлении будет приниматься в зависимости от устранения недостатков очистных сооружений. Впрочем, так было уже не раз. И все свои надежды жители и активисты возлагают прежде всего на общественный экологический контроль, на то, что они совместными действиями смогут отстоять своё законное право на чистый воздух и здоровую среду обитания.