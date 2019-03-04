В Гомеле появится несколько новых станций по зарядке электромобилей

78 «Описали гроб и телевизор». Как 81-летний дедушка продал ружье и стал фигурантом уголовного дела Ту ситуацию, в которой сейчас оказался Альфонс Станиславович, он называет одним емким словом «пекла». Еще недавно его жизнь не состояла из допросов и судов, он писал вторую книгу о войне, занимался во...

74 У многих людей с инвалидностью нет личной сексуальной жизни. Как в мире решают эту проблему? Один из самых активных колясочников в Беларуси Саша Авдевич в интервью Именам сказал: «Я бы ввел социальную проституцию, 100%. Многие не занимаются сексом, потому что они не&n...

239 Гомельским студентам предложили бесплатные обеды Новый этап профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра» стартовал в ГГУ имени Ф. Скорины с началом 2019 календарного года. При поддержке п...

113 «Дело БелТА»: власть села в лужу Спецоперация против популярных онлайн-ресурсов закончилась пшиком во всех смыслах.

135 Лукашенко подписал директиву о строительстве. Что там написано и что это изменит? Сегодня президент подписал Директиву № 8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли». В документе говорится о стоимости жилья, развитии городов-спутников, энергоэффективности, приорите...