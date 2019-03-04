В Гомеле появится несколько новых станций по зарядке электромобилей

  • 04 марта 2019, 17:21
  • 109
  • 0


Филиал «Гомельэнергоспецремонт» РУП «Гомельэнерго» принимает активное участие в развитии сети станций по зарядке электромобилей в Гомеле, сообщили представители предприятия.

«Бригадой электромонтеров произведена прокладка силового кабеля и подключение станции по зарядке электромобилей, расположенной на территории стоянки ГАИ УВД Гомельского облисполкома по адресу ул. Федюнинского, 9», — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется подключение еще двух станций по зарядке электромобилей: по адресу ул. Билецкого напротив КУП «Гомельское областное управление капитального строительства» и по адресу ул.Крестьянская, 43 около торгового центра «Секрет», — добавили в Гомельэнерго.

Интерфакс
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24943)

Метки: Авто (6411)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров