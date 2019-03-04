Гомельским студентам предложили бесплатные обеды

Новый этап профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня — мое здоровье и успех завтра» стартовал в ГГУ имени Ф. Скорины с началом 2019 календарного года. При поддержке профсоюзного комитета студентов его участники — молодые люди из малообеспеченных семей — получили возможность ежедневно обедать в университетской столовой бесплатно.

В обеденном комплексе, составленном для них сотрудниками столовой, — обилие и разнообразие блюд стоимостью 5 рублей. За эти деньги ребята получают полный поднос свежей горячей еды. По их словам, такого комплекса хватает с лихвой, к тому же десерты, выпечку и соки можно уносить с собой:

— Моя сегодняшняя трапеза поистине королевская, — рассказывает один из участников проекта. — В тарелке дымится наваристый суп с фрикадельками, к нему — несколько ломтиков хлеба с кунжутом. На второе — Салат «Чайка» с зеленым горошком и гречка с запеченной свининой. Завершает обед горячее какао и блинчики с курицей и сметаной.

Ежедневное меню составляется с учетом принципов здорового питания. Никакого фастфуда, все блюда приготовлены с душой, как дома! Мясные тефтели, плов, тушеная говядина, куриное филе, рулетики из скумбрии и кальмаров, свежеиспеченные пироги — ребята уже сполна оценили мастерство университетских поваров! Планируется, что дотациями воспользуются более 50 студентов вуза, которые в данный момент находятся в тяжелом материальном положении.