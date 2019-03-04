Интерны в красных бабочках и дискотека 80-х. В Гомеле выбрали самого красивого врача областной клинической больницы

Месяц поисков самого харизматичного работника Гомельской областной клинической больницы закончился 1 марта в актовом зале учреждения на ярком финале конкурса «Мистер ГОКБ», пишет городской журнал Белка.

На сцену вышли десять молодых красавцев, практически все интерны, представляющие различные отделения больницы. Из их визиток зрители узнали, что перед ними абсолютно разные мужские характеры. Кто-то «лёгкий на подъём, любит мерседесы и красивые женские ножки», а кто-то «тихий скромный парень, мечтающий выспаться». Но практически все дружат со спортом и неплохо готовят.





















Каждый из четырёх выходов финалистов стал мини-спектаклем. Энергичное дефиле в дизайнерских дождевиках позволило сравнить фигуры участников. Сразу стало понятно, кто пропадает в тренажерном зале, а кто ни разу там не был. Выход «Милитари» показал, всем ли к лицу военная форма. Ну а деловые костюмы с красными бабочками взорвали зал и заставили жюри напрячься — все достойны победы, как тут выберешь единственного.





















Пока жюри подсчитывало баллы, в зрительном зале разыграли сладкие угощения. Самыми эмоциональными оказались группы поддержки Максима Пяткина из пищеблока и Владимира Коваленко из отделения интенсивной терапии и реанимации акушерства и неонатологии.

Создать в зрительном зале атмосферу настоящего праздника получилось, не прибегая к помощи мэтров белорусской эстрады. Вокальные номера и театральные миниатюры — всё было своё. Самородки ГОКБ срывали овации, исполняя хиты 80-х.

















Спустя два часа раскрылась интрига конкурса. Победителем признали молодого хирурга Вячеслава Маслянского, ему же по итогам интернет-голосования достался приз зрительских симпатий. За интерна болела не только родная хирургия, но и отделение ультразвуковой диагностики.

«Меня многие в больнице знают. Я не сижу на одном месте, постоянно перемещаюсь по отделениям. В день ассистирую на двух-трёх операциях», — рассказал о нагрузке молодой специалист. Прежде Вячеславу никогда не приходилось участвовать в конкурсах красоты. Болельщик «Ювентуса» с детства занимается футболом, поэтому в доме все трофеи спортивные.









Титулы вице-мистера получили Артур Яралян из отделения интенсивной терапии и реанимации и Антон Гербоносенко из травматолого-ортопедического отделения. Им же свои призы вручили представители регионального профсоюза работников здравоохранения и нашего еженедельника.

Всем финалистам без исключения достались подарки от главного спонсора конкурса — предприятия «Милкавита» и родного профкома. Победитель и призёры получили серьёзные денежные призы.