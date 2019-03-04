Прокурор запросил для беглого экс-председателя Гомельского района Ситницы 10 лет колонии

В суде Центрального района Гомеля подошло к концу рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы.
48-летний экс-руководитель обвиняется по двум самым распространенным в последнее время в чиновничьей среде статьям — «Взятка» и «Превышение служебных полномочий». Сегодня в суде начались прения сторон.
Прокурор в качестве наказания для Ситницы запросил 10 лет лишения свободы.
По мнению гособвинения, вина чиновника доказана полностью: мол, занимая должность председателя райисполкома, Ситница лоббировал интересы частных фирм, руководители которых впоследствии благодарили его за такое покровительство.
Потерпевшими по уголовному делу признаны директор ОАО «Комбинат «Восток» (сейчас — директор Гомельского мясокомбината), директор КСУП «Урицкое», а также замдиректора Гомельской птицефабрики.
Впрочем, сами руководители ранее в суде заявили, что никаких претензий ни моральных, ни материальных к Ситнице не имеют.
Свою вину в начале судебных разбирательств Ситница признал полностью. Однако потом в ходе допросов по многим эпизодам менял свое мнение и вину не признавал.
Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.
Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».
Позже в МВД сообщили, что его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО.
Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.
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