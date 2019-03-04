В Гомельской области в новостройках появятся системы дистанционного снятия показаний воды и электроэнергии

Системы дистанционного снятия показаний воды и электроэнергии внедряются в некоторых домах-новостройках в Гомельской области. Об этом сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БелТА, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский.

Речь идет о тех новостройках, где внедрение систем было обусловлено решением заказчика. По словам Дмитрия Згурского, такие дома уже есть практически во всех районах области.

Подобная работа проводится и в тех домах, где существует большая разница между показаниями индивидуальных и групповых приборов учета. «Это позволяет нам определить проблемные моменты, исключить неучтенные объемы потребления услуг», — пояснил генеральный директор.

Дмитрий Згурский также добавил, что в настоящее время системы дистанционного снятия показаний воды в большинстве своем проходят тестирование, по результатам которого принимаются конкретные решения.