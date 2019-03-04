Потопа не будет: паводковая ситуация на Гомельщине далека от критической

Резкого подъема воды на реках области не наблюдается, заверили в областном управлении МЧС. И в целом, по прогнозам специалистов, глобальных подтоплений на территории области быть не должно.

В том числе, в таких традиционно проблемных в этом плане регионах, как Житковщина и Петриковщина, подчеркнул начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский.

Быстрее всего, как обычно, вода прибывает на Припяти — примерно на пять-шесть сантиметров в сутки. Однако до критической отметки уровень воды в реке не дотягивает в среднем 1,5 метра. Самый высокий он возле Турова, где до выхода воды на пойму осталось 54 сантиметра. Но и там, учитывая скорость подъема, серьезных проблем быть не должно.

В прошлом году к той же дате Припять уже выходила на уровень поймы. В этом же зима выдалась мягкой, почва глубоко не промерзала. Так или иначе, подчеркивают в ведомстве, все службы МЧС готовы к чрезвычайным ситуациям с подтоплениями в каждом районе — спасатели укомплектованы всем необходимым оборудованием, инвентарем, плавсредствами. Мониторинг уровня воды в реках ведется круглосуточно.