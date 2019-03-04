Государство заплатит по долгам «Гомельдрева», «Речицадрева» и Светлогорского ЦКК

Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату в 2019 году возместят часть процентов по кредитам — соответствующее постановление Совета Министров опубликовано накануне на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, светлогорское предприятие в 2010-14 годах заключило семь кредитных соглашений с ОАО «Белагропромбанк» на общую сумму 11426427,5 евро и 7211043 рубля, а также в 2012-15 годах получило пять кредитов в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на 206616805 долларов США и 6585957,72 рубля. Отмечается, что эти средства были направлены на реализацию инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств. Совет Министров распорядился возместить Светлогорскому ЦКК за счет средств республиканского бюджета часть процентов за пользование кредитами. На сумму указанной господдержки будет увеличена доля Республики Беларусь в уставном фонде ОАО «Светлогорский ЦКК». Полученная компенсация должна быть направлена на пополнение собственных оборотных средств.

Напомним, на Светлогорском ЦКК реализуется совместный белорусско-китайский проект по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год. Контракт на строительство завода был заключен в октябре 2010 года между китайской корпорацией САМСЕ и ОАО «Светлогорский ЦКК». Для финансирования инвестпроекта получен кредит в Эксимбанке КНР и Промышленно-торговом банке Китая. Затем была достигнута договоренность о строительстве линии по производству вискозной целлюлозы, на что потребовалось дополнительно привлечь 35 млн долларов. Стоимость проекта сегодня оценивается в 804 млн долларов. Считается, что новый завод сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года, однако работы по выводу производства на полную мощность продолжаются до сих пор.

Кроме ОАО «Светлогорский ЦКК», компенсацию получат предприятия концерна «Беллесбумпром» «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Речицадрев», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и РПУП «Завод газетной бумаги».